Ende der Blockade?

„Dete“: Gehweg soll geräumt werden

+ © Kuzaj Noch ist der Gehweg vor der früheren „Dete“ in der Bremer Neustadt blockiert und nicht geräumt. © Kuzaj

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Thomas Kuzaj schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bremen – Mit der vielfach kritisierten wochenlangen Bürgersteig-Blockade vor dem früheren Kulturzentrum „Dete“ in der Neustadt soll jetzt Schluss sein. Per Videokonferenz mit Bau- und Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) haben sich Aktivistinnen der „Flinta“-Gruppe (steht für „Frauen, Lesben, Inter, Non-Binäre, Transgender und Agender“) bereiterklärt, den Gehweg – sprich: öffentlichen Grund – vor dem ehemaligen Einrichtungshaus an der Lahnstraße zu räumen. Das bestätigte Schaefers Sprecherin Linda Neddermann. Am Freitagmittag allerdings waren die Planen und Transparente, Bretter und Kübel noch da.