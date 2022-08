„Empörend und anmaßend“: Gastro-Gemeinschaft stellt sich gegen Bremer Senatorin

Von: Yannick Hanke

Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) hat den Unmut der Bremer-Gastro-Gemeinschaft (BGG) auf sich gezogen. © Chris Emil Janßen/imago/Montage

Kristina Vogt (Linke), Wirtschaftssenatorin von Bremen, äußert Gründe für die Personalnot in der Gastronomie. Das kommt nicht gut an und fliegt ihr um die Ohren.

Bremen – Das hatte sich Kristin Vogt mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. Die Wirtschaftssenatorin von Bremen und Linken-Politikerin wollte sich in einem Interview mit Radio Bremen nur zum Fachkräftemangel in der Hansestadt, aber auch in ganz Deutschland äußern. Der Schuss ging jedoch nach hinten los. Auf einmal sieht sich Vogt mit dem Zorn der Gastronomiebranche konfrontiert.

Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) zieht Zorn der Gastro-Gemeinschaft auf sich

In einem offenen Brief der Bremer-Gastro-Gemeinschaft (BGG) heißt es, dass Bremens Wirtschaftssenatorin „auf empörende und anmaßende Art und Weise“ eine gesamte Branche diskreditieren würde. Doch was hat die Gescholtene, also Kristina Vogt, denn überhaupt von sich gegeben? Konkret ging sie auf den aktuellen Fachkräftemangel ein und nannte als Gründe hierfür nicht allein die Corona-Pandemie und die demografische Entwicklung.

Nach Ansicht von Kristina Vogt würde der Fachkräftemangel in manchen Branchen auch ein hausgemachtes Problem sein. Für sie komme beispielsweise der Personalmangel in der Gastronomie und im Luftverkehr nicht überraschend. Schließlich gebe es hier häufig nur Minijobs oder aber schlecht bezahlte Stellen. Deswegen hätten sich die Menschen lieber Jobs mit besseren Arbeitsbedingungen ausgesucht. Und wer wie die Gastronomie weiterhin auf Minijobs setze, werde auf lange Sicht ein Problem bekommen.

Bremer-Gastro-Gemeinschaft (BGG) richtet sich mit offenen Brief an Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt

Äußerungen der Wirtschaftssenatorin, die innerhalb der Bremer Gastronomie alles andere als gut ankommen. Mit ihren Aussagen würde Kristina Vogt nur ein antiquiertes Bild von der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt skizzieren, heißt es. Und: „Warum fällt es Ihnen so schwer, zur Kenntnis zu nehmen, was sich tatsächlich auf dem Gastronomiearbeitsmarkt abspielt?“. Eine Frage, die im offenen Brief der gastronomischen Interessenvertretung BGG gestellt wird.

De facto hätte es keine „Einbahnstraßen-Abwanderung“ von einer Branche in eine andere gegeben. Und überhaupt würde keine Branche über genügend Fachkräfte verfügen. „Wenn die Pandemie und die politisch diktierten Lockdowns branchenübergreifend eines bewirkt haben, dann die Tatsache, dass Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ihre Arbeitszeit reduziert haben“, heißt es im offenen Brief der BGG weiter.

Bremer-Gastro-Gemeinschaft (BGG) bezieht Stellung zu Minijob-Vorwurf innerhalb einer Branche

„Ganz schräg“ sei es von Kristina Vogt aber auch, den Fachkräftemangel und die Minijobs quasi unter einen Hut zu packen. Denn niemand könne auch nur ansatzweise denken, dass die Gastronomiebranche gelernten Hotel- und Restaurantfachkräften Minijobs anbieten würde. Schließlich seien Fachkräfte sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Und es herrsche ein nicht zuletzt finanziell geführter Wettstreit um Fachkräfte.

Es seien nun mal nicht die Arbeitgeber, die die Bedingungen vorgeben. Sondern vielmehr die Arbeitssuchenden, die letztendlich entscheiden, für wen sie arbeiten wollen, wie lange und zu welchen Konditionen. Manch einer würde an dieser Stelle dann auf einen Minijob zurückgreifen, beispielsweise Schüler oder Studenten. Laut der BGG seien diese Minijobs auch alles andere als prekär, nicht selten gibt es einen Stundenlohn von 15 Euro.

„Empörend und anmaßend“: Bremens Wirtschaftssenatorin im Kreuzfeuer der Kritik

Und auch für die Arbeitgeber seien die Minijobs in manchen Situationen genau das Richtige: „500 zupackende Hände auf einem dreitägigen Festival, 700 Menschen, die alle 14 Tage bei einem Werder-Heimspiel Bier und Bratwurst ausgeben – weder könnten die Arbeitgeber dies über eine Festanstellung wirtschaftlich darstellen noch sind die Beschäftigten auf der Suche nach einer Festanstellung“.

Doch, das stellt die Bremer-Gastro-Gemeinschaft in ihrem offenen Brief an Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt ganz unmissverständlich klar: Einer ganzen Branche zu unterstellen, sie würde „eigentlich schlechte Jobs“ anbieten, kann nur als „empörend und anmaßend“ bezeichnet werden. Eine mögliche Stellungnahme von Vogt steht auf jeden Fall noch aus.