Elton John sagt in Bremen „Farewell“

Mai 2019: Auftritt in der Stadthalle

+ © David Lachapelle/Semmel Elton John – hier in seinem persönlichen Paradiesgarten – kommt nächstes Jahr nach Bremen. © David Lachapelle/Semmel

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Goodbye Yellow Brick Road“ gilt als meistverkauftes Studioalbum von Elton John. Das Doppelalbum aus dem Jahr 1973 enthält Pop-Klassiker wie „Saturday Night’s Alright for Fighting“, „Bennie and The Jets“ und die ursprüngliche Fassung von „Candle in the Wind“.