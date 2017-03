Elftägige „Beauty-Kur“

Bremerhaven - Die angeschlagene Bremerhavener Lloyd-Werft hat einen Millionenauftrag für Wartungs- und Umbauarbeiten am Kreuzfahrtschiff „Aidavita“ erhalten. Das hat die Reederei Aida Cruises am Freitag mitgeteilt. Das 2002 gebaute Schiff werde von heute an bis zum 4. April in der Lloyd-Werft sein. Einige Bereiche – vor allem in der Gastronomie – werden teilweise oder ganz umgestaltet, bevor die „Aidavita“ am 5. April ab Hamburg und Kiel nach Nordeuropa aufbricht.

Da bietet es sich an, Modifikationen vorzunehmen. Damit man auch bei nordisch kühlen Temperaturen den Seeblick und seinen „Sundowner“ genießen kann, erhalten die „Seaside Lounges“ am Heck des Schiffes Windbreaker und Heizstrahler. Die benachbarten Außenbereiche der „Anytime Bar“ sowie die „Ocean Bar“ auf Deck 7 werden ebenfalls mit neuem Mobiliar ausgestattet.

Dem Vernehmen nach geht es bei der „Beauty-Kur“ (Originalton Aida) um ein Auftragsvolumen von rund zehn Millionen Euro. Auf dem Schiff werden während der Liegezeit unter anderem in den öffentlichen Bereichen auf 2 500 Quadratmetern neue Teppichböden verlegt. 9 000 Liter Farbe werden für den Außenanstrich verwendet.

Nach dem Werftaufenhalt in Bremerhaven stehen für die „Aidavita“ in der Sommersaison 2017 insgesamt 26 Reisen auf dem Programm. Ab 5. April geht es ab Hamburg auf eine viertägige Kurzreise nach Großbritannien und Holland. Am 9. April startet die erste 13-tägige Reise „Nordische Inseln und Norwegen“.

Die Lloyd-Werft hatte erst kürzlich angekündigt, 117 der insgesamt knapp 400 Arbeitsplätze zu streichen. Grund dafür waren ausgebliebene Aufträge insbesondere für beschäftigungssichernde Neubauaufträge. Zum Zeitpunkt, als der malaysische Genting-Konzern, die Werft vor einem Jahr übernommen hatte, schien die Auftragslage im Kreuzfahrtschiffbau sicher.

Bei der Übernahme hatte das Unternehmen zudem ein umfangreiches Neubauprogramm versprochen. Dann hatte Genting überraschend verkündet, dass die Milliarden-Aufträge für geplante Kreuzfahrtschiffe ausschließlich an den drei neu erworbenen Werftstandorten Wismar, Rostock und Stralsund realisiert werden sollen.

Seit Ende Februar ist nun klar: Für viele Beschäftigte kommt das Aus. Daran kann auch nichts ändern, dass Lloyd-Geschäftsführer Rüdiger Pallentin Zusagen für weitere Aufträge über Reparaturen von Passagierschiffen wie den der „Aidavita“ verkündete. Wie ein Trostpflaster wirkte es da, dass die Malaysier vor knapp vier Wochen verlauten ließen, gekündigte Lloyd-Mitarbeiter hätten die Chance, sich bei den Genting-Werften an der Ostsee zu bewerben und würden dort „bevorzugt behandelt“. J dpa/sk