Bremen besucht Berlin zum Einheitsfest: Elektroautos, Politik und virtuelle Rundgänge

Bremen - Berlin hat den Vorsitz im Bundesrat – und so richtet die Hauptstadt in diesem Jahr die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit aus. Gefeiert wird von heute, Montag, bis einschließlich Mittwoch, 3. Oktober. Bürgermeisterin und Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) vertritt den Bremer Senat in Berlin offiziell.

Zu dem dreitägigen Bürgerfest unter dem Motto „Nur mit Euch“ werden rund um das Brandenburger Tor, die Straße des 17. Juni und den Platz der Republik etwa eine Million Gäste erwartet. Neben Linnert und Bausenator Joachim Lohse (Grüne) reist auch ein Sozialdemokrat für Bremen nach Berlin – Bürgerschaftspräsident Christian Weber. Das Weser-Trio wird am 3. Oktober unter anderem am ökumenischen Gottesdienst im Berliner Dom (10 Uhr) und am anschließenden Festakt in der Staatsoper (12 Uhr) teilnehmen.

Am Dienstagnachmittag diskutiert Bürgermeisterin Linnert auf dem Platz der Republik im Zelt des Bundesrats mit Schülern über die Sprache von Politik und Verwaltung. Titel der Diskussion: „Politik? Ich versteh nur Bahnhof!“ Linnert sagt: „Wir alle in Politik und Verwaltung sind gefordert, uns verständlich auszudrücken. Demokratie lebt von Beteiligung. Und beteiligen kann sich nur, wer versteht, worum es geht.“

Nach der Diskussion besucht Linnert das Bremen-Zelt auf dem Platz der Republik. Hier werben Bremen und Bremerhaven gemeinsam mit Kooperationspartnern. Mercedes etwa gibt Einblicke in die bremische Automobilproduktion. Im Laufe des kommenden Jahres wird zudem das erste vollelektrische Fahrzeug der neuen Produktmarke EQ am Standort Bremen in die Serienproduktion gehen – das ist ebenfalls ein Thema in Berlin.

„Nordsee“ bietet auf der „Ländermeile“ Fischspezialitäten an, eine Biermarke mit dem Bremer Schlüssel auf dem Etikett steht dort ebenfalls für die Hansestadt. Hinzu kommen Produkte wie Kaffee. Ein weiteres Thema ist der Astronautenkongress, der parallel in Bremen läuft.

Virtuelle Bremen-Besuche sind in Berlin ebenfalls möglich – per VR-Brille (steht für „Virtual Reality“) können die Gäste in Berlin auf Erkundungstour durch Bremen gehen. Als wären sie tatsächlich an der Weser unterwegs.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt am Mittwoch Bürgerdelegationen aus den 16 Bundesländern. Aus Bremen kommen unter anderem die 22-jährige Ronja Senger (DGB-Jugend), Levke Kühl (Frauengruppe der Polizei) und Peter Jung (sammelt Briefmarken für das SOS-Kinderdorf).

kuz