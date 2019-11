Elegante Schwünge

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Es wirkt wie aus einer anderen Welt, dieses Geschäft. Es stammt aus einer anderen Zeit – noch gar nicht sooo lange her, aber schon ganz weit weg. Eine Zeit, in der das Rauchen noch nicht weithin geächtet war. Eine Zeit, in der Tabakgenuss ein Statussymbol sein konnte. Heute gibt es Schöners Pfeifengeschäft nicht mehr – so ist es nun Thema in unserer Serie „Verschwunden“.

Wer Schöners Pfeifengeschäft sehen möchte, muss ins Museum gehen. Ins Schaumagazin des Focke-Museums nach Schwachhausen, um genau zu sein. Dort nämlich steht Schöners Pfeifengeschäft heute – ein Exponat, ein Stück (bremischer) Einzelhandelsgeschichte. Ein Gruß aus den 50er Jahren mit den gerundeten Regalen und dem ebenso elegant geschwungenen Verkaufstresen. Die Formensprache des sogenannten Wirtschaftswunders.

Im Dezember 1999, vor nunmehr bald 20 Jahren also, ist die Tabak- und Pfeifenfachhandlung Schöner am Breitenweg 2 in der Nähe des Hauptbahnhofs geschlossen worden – und aus dem Stadtbild verschwunden. Vorbei die Zeiten, in denen hier – in diesen Räumen – über Tabaksorten, Tabakqualitäten und die Holzmaserung von Pfeifen gesprochen wurde.

Denn Inhaber Wolfgang Schöner, damals 72, ging in den Ruhestand. Sein Vater Johann Max Schöner hatte die Firma 1920 gegründet, das Geschäft lag zunächst an der Faulenstraße. Die Bomben des Zweiten Weltkriegs zerstörten es. Mehrere Umzüge folgten, bis 1954 die Eröffnung am Breitenweg gefeiert wurde. Da war der Sohn schon längst beim Vater in die Lehre gegangen.

Nun konnte er das Geschäft übernehmen. Die Einrichtung für die neuen Räume bestellte er gemeinsam mit seiner Mutter Henriette Schöner bei den renommierten Bremer Architekten Heinz Logemann. Logemann hatte unter anderem das „Allianz-Haus“ (1950/51) an der Ecke von Wall und Sögestraße gebaut. Und 1949/50 das „Ronning-Haus“ an der Sögestraße. Mit seinen hinter einer Plane heimlich einfügten – und von den Behörden nicht gewünschten – Giebeln löste es einen Konflikt aus, der als „Bremer Giebelstreit“ in die regionale Baugeschichte eingegangen ist.

Logemanns Geschäftseinrichtung für die Pfeifenhandlung Schöner löste hingegen keinen Skandal aus. Die hölzernen Regale, die Schiebetüren, die Glasplatten des geschwungenen Tresens – alles sorgsam gearbeitet, alles im Stil der Zeit. Schöners Geschäft war wirklich schön. Auch Nachkriegsbürgermeister Wilhelm Kaisen (SPD, 1887 bis 1979) kaufte hier Zigarren.

1999 aber machte Wolfgang Schöner Schluss mit dem Pfeifen- und Tabakhandel. Da war die Einrichtung seines Geschäfts nicht mehr im Stil der Zeit – aber gerade das machte sie zu einer Besonderheit. 50er Jahre pur, ohne Verfälschungen späterer Jahrzehnte – wer konnte das schon bieten? Kaum jemand. Er habe seit 1954 nichts verändert, erzählte Schöner damals denn auch. Nur der Linoleumfußboden war verschlissen – und dann durch festeres Material ersetzt worden.

Schöner fasste einen besonderen Entschluss. Er entschied sich, die von Logemann entworfene und so gut erhaltene Einrichtung dem Bremer Landesmuseum – sprich: dem Focke-Museum – zu schenken. Zwecks „Dokumentation und Aufbewahrung“, wie es anlässlich der Übergabe im Frühjahr 2000 hieß. Die Museumsleute lagerten das Original aus den 50er Jahren zunächst einmal ein. Ab 2003 war Schöners Pfeifengeschäft dann wieder zu sehen – im damals neu eröffneten Kubus, dem Schaumagazin des Focke-Museums. Einer der ersten Besucher: Wolfgang Schöner.