Bremerhaven: „Elbe 3“ liegt im Bredo-Dock

Von: Jörg Esser

Das historische Feuerschiff „Elbe 3“ des Deutschen Schifffahrtsmuseums wird in den nächsten drei Monaten auf der Bremerhavener Bredo-Werft saniert. Kosten: mehr als 1,5 Millionen Euro.

Bremerhaven – Das Manöver hat geklappt: Das marode Feuerschiff „Elbe 3“ ist aus dem Museumshafen beim Deutschen Schifffahrtsmuseum (DSM) Bremerhaven ins Dock der Bredo-Werft im Fischereihafen verholt worden. Zwei Schlepper zogen und lotsten das 114 Jahre alte Schiff am frühen Freitagmorgen über die Außenweser. „Erfolgreiche Millimeterarbeit bei Windstille“, hieß es aus dem DSM.

Noch am Mittwoch hatte starker Wind die Fahrt der „Elbe 3“ zur Werft verhindert. In der Bredo-Werft soll der 44 Meter lange Zweimaster in den nächsten drei Monaten umfangreich saniert werden, sagte ein DSM-Sprecher. „Die Sanierung legt die Grundlage dafür, dass das älteste Schiff im Museumshafen in einem zweiten Bauabschnitt zu einem schwimmenden Ausstellungs- und Veranstaltungsraum werden kann“, ergänzte der Museumssprecher.

„Dies ist ein wichtiger Tag für das DSM. Wir haben lange auf den Start der Sanierung gewartet und die Verholung mit unseren Partnern intensiv vorbereitet“, sagte Prof. Dr. Ruth Schilling, geschäftsführende DSM-Direktorin.

„Maritimes Erbe bleibt erhalten“

„Die ,Elbe 3’ gehört zum maritimen Erbe des Landes und ist eine der wichtigsten Attraktionen des Museumshafens“, sagte Wissenschafts- und Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD). Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) ergänzte: „Ich bin froh, dass die ,Elbe 3’ der Stadt als maritimes Erbe erhalten bleibt. Das Feuerschiff gehört wie der Museumshafen fest zum Deutschen Schifffahrtsmuseum dazu.“ Und der Bremerhavener Bundestagsabgeordnete Uwe Schmidt (SPD) formulierte blumig: „Unsere historischen Schiffe sind unsere Schlösser. Sie erzählen auf einzigartige Weise von der steten Verbindung Bremerhavens zur Seefahrt.“ Es sei eine wichtige Aufgabe, die Schiffe als stille Zeitzeugen für die Nachwelt dauerhaft zu sichern.

Für die Sanierungsarbeiten werden Kosten in Höhe von mehr als anderthalb Millionen Euro veranschlagt. 1,1 Millionen Euro zahlt den Angaben zufolge der Bund. Das Land Bremen gibt gut 450 000 Euro dazu, die Stadt Bremerhaven 115 000 Euro.

Bund zahlt den Großteil der Sanierungskosten

Das Feuerschiff „Elbe 3“ ist nach Angaben des DSM das Schiff, das am längsten im Bremerhavener Museumshafen liegt und hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich: 1908 und 1909 von der „Königlichen Wasserbau-Inspektion“ als Stationsschiff „Eider“ für die Eidermündung erbaut, diente es im Ersten Weltkrieg als Feuerschiff an den Minenfeldern der Nordsee. Unter dem Namen „Bürgermeister Abendroth“ gehörte es dem Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven und lag im Zweiten Weltkrieg in der Ostsee. Danach kam es als Leuchtfeuer und Lotsenstation bis 1966 auf die Position „Elbe 3“ in der Deutschen Bucht, dem Seegebiet mit der weltweit größten Verkehrsdichte. Anfangs bestand das Leuchtfeuer aus Petroleumlampen, später wurden ein dieselgetriebener Generator und Akkumulatoren für eine lichtstärkere elektrische Befeuerung eingebaut. Die bis dahin von Hand betriebenen Nebelhörner konnten dann durch ein Großnebelhorn ersetzt werden. Seit 1967 liegt die „Elbe 3“ im Alten Hafen von Bremerhaven.