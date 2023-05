Ekaterina-Prozess in Bremen: Staatsanwalt fordert lebenslange Haft wegen Mordes

Von: Ralf Sussek

Teilen

Der Angeklagte im Mordprozess mit seinem Verteidiger Thomas Domanski (r.). © Sussek

Plädoyer der Staatsanwaltschaft Bremen im Mordprozess um die getötete Ekaterina aus Bremerhaven. Der Staatsanwalt hat eine lebenslange Haftstrafe gefordert.

Bremen – Im Prozess um die getötete Ekaterina aus Bremerhaven hat der Staatsanwalt lebenslange Haft für ihren Ehemann Walter B. gefordert. Am Ende seines Plädoyers, das insgesamt fast zweieinhalb Stunden dauerte, beantragte der Anklagevertreter am Dienstag eine Verurteilung wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Überraschend kommt dieser Antrag nicht. Ebenso nicht, dass die Nebenklägervertreter sich der Forderung am Ende anschließen.

Walter B. ist angeklagt, seine Frau am 4. Februar 2022 betäubt, getötet und später zerstückelt zu haben. Der Anklageschrift zufolge legte er den Torso und die abgetrennten Körperteile in einen Reisekoffer und warf diesen in einen Fluss. Knapp vier Wochen später wurde der Koffer am Weserdeich angespült. Während des Prozesses hatte die Mutter des Angeklagten erklärt, sie habe die Schwiegertochter im Affekt getötet und deren Leiche Stunden später zerteilt.

Den Anklagevorwurf hält Staatsanwalt Rhode für erwiesen. Der Mutter, die zweimal vor Gericht aussagte, schenkt er keinen Glauben. Sowohl die Einlassungen des Angeklagten als auch die seiner Mutter hätten sich „in sich, einander und den anderen Beweisen widersprochen“, sagt Rhode. Ausführlich setzt er sich mit der „Motivlage“ und dem Nachtatverhalten des Angeklagten auseinander.

Dabei stützt er sich auf die vor der Tat vom 47-jährigen Kasachen gemachten Suchmaschinenanfragen wie: Welche Säure löst Fleisch auf? Benzodiacepine ohne Rezept. Mitlesen von Chats. Valium hochkonzentriert. Lügendetektortest als Beweismittel vor Gericht. All diese Suchanfragen hatte der Angeklagte während des Prozesses wortreich zu erklären versucht.

Dass Walter B. Chatverläufe unter anderem mit seiner Mutter löschte, passt für den Staatsanwalt ins Bild. So wie das gesamte Nachtatverhalten: Als Ekaterina am Morgen des 5. Februar 2022 verschwunden war, wurde die „Legende“ gestreut, sie habe das Haus und die Familie freiwillig verlassen. Er telefonierte nicht hinter seiner verschwundenen Ehefrau her, um ihren Verbleib zu klären. Persönliche Gegenstände seiner gerade erst verschwundenen Ehefrau entsorgte er – „als ob Ekaterina nie in dem Haus gelebt hätte“, sagt Staatsanwalt Rhode.

In polizeilichen Vernehmungen nach dem Verschwinden Ekaterinas sprach der Kasache von seiner Frau in der Vergangenheit. Und während er, um für den Fall eines Sorgerechtsstreits gewappnet zu sein, reichlich Videos von der häuslichen Situation oder dem „Fehlverhalten“ Ekaterinas gefertigt hatte, dokumentierte er ihr angeblich freiwilliges Verschwinden nicht. Die übrigen Beweisvideos löschte er ebenfalls – weil er sie nicht mehr brauchte?

Der Angeklagte habe große Angst vor dem Verlust der Tochter gehabt. Seiner Frau habe er „das Recht zu leben abgesprochen, weil Ekaterina seinen Regeln nicht weiter genügte“, so der Anklagevertreter. Walter B. habe seiner Tochter „die wichtigste Bezugsperson genommen“.

Mordprozess um getötete Ekaterina: Mutter liefert neue Version

Die Mütter von Walter B. und Ekaterina spielten am Dienstag wieder eine Rolle. Ludmilla B. verfasste einen weiteren, neunseitigen Brief an das Gericht, den sie noch am Morgen abgab. Darin liefert sie eine neue Version des Tatgeschehens. Danach zerlegte sie die Leiche ihrer Schwiegertochter nun doch noch vor Eintritt der Leichenstarre in der Nacht. Legt man den Obduktionsbefund zugrunde, muss Ekaterina allerdings schon tot gewesen sein, als Ludmilla B. das Haus betrat.

Ekaterinas Mutter kämpft weiterhin um das Sorgerecht für ihre Enkelin, die in Deutschland in einer Einrichtung lebt. In der vergangenen Woche fand ein Gerichtstermin am Bremer Familiengericht statt, eine Entscheidung ist nicht gefallen. Die Plädoyers wurden ihr simultan übersetzt. Sie berichtet in einer Verhandlungspause, dass sie bei ihrem letzten Besuch in Deutschland (wir berichteten) den separat gefundenen Oberschenkel ihrer Tochter im Reisegepäck hatte – und die vier Tage davor in ihrem Hotelzimmer. Im Grab der übrigen Leichenteile konnte der Oberschenkel bislang nicht beigesetzt werden. Das soll allerdings zum 13. Mai geschehen – dem Geburtstag Ekaterinas. Sie wäre an diesem Tag 34 Jahre alt geworden.