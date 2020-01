Eiswettfest ohne Senatoren

Bremen – Beim Stiftungsfest der Eiswette wird am Sonnabend, 18. Januar, erstmals seit vielen Jahrzehnten kein Senatsmitglied dabeisein. Das erklärte Eiswettpräsident Patrick Wendisch am Freitag.

Er fügte an: „Alle Fraktionen der den Senat tragenden rot-grün-roten Koalition haben in Bürgerschaftsanträgen den Boykott des Eiswettfestes durch Senatsmitglieder beschlossen. Wir haben diese Beschlüsse in unserer Einladungspraxis uneingeschränkt respektiert.“

Wendisch bezog sich unter anderem auf einen Antrag von SPD und Grünen vom Februar 2019. Darin hieß es: „Die Bürgerschaft (Landtag) erwartet, dass die männlichen Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft und des Senats sowie weitere Repräsentanten der bremischen Verwaltung und Gesellschaften nicht mehr am Bremer Eiswettfest teilnehmen, bis die Bremer Eiswette den Ausschluss von Frauen als Repräsentantinnen Bremens aufhebt.“ Das ist – wie berichtet – inzwischen geschehen. Am 18. Januar erwartet Wendisch 770 Männer in Frack und Smoking sowie etwa 30 Damen in schwarzer Abendgarderobe im Congress Centrum (Bürgerweide). Doch die politischen Beschlüsse des Vorjahres wirken noch nach. Wendisch betonte, die Veranstalter des Eiswettfests seien souveräne Gastgeber. „Das ist eine Übergriffigkeit, die wir nicht dulden können“, sagte er über die Forderungen von 2019. Sollten die Beschlüsse zurückgenommen werden, würde sich die Eiswett-Gemeinschaft freuen, die freundschaftliche Zusammenarbeit weiterhin zu pflegen. „Grundsätzlich kennen wir nur persönliche Einladungen und keine protokollarischen.“ Auslöser für die heftige öffentliche Debatte im vergangenen Jahr war, dass Bremens damaliger Regierungschef Carsten Sieling (SPD) seine Teilnahme wegen einer Trauerfeier absagen musste. Seine offizielle Vertreterin, die damalige Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne), durfte aber nicht kommen. dpa