Von „Eisfest“ bis Open-Air-Kino: Bremer Sommer bietet buntes Programm

Bremen - Von Steffen Koller. Es wird bunt. Der Sommer steht vor der Tür, und mit ihm kommen gleich mehrere Feste und Veranstaltungen nach Bremen. Ob Eisfest, Veganes Sommerfest oder Stadtteilfest – die Palette ist groß. Mit dabei auch in diesem Jahr: Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft und das traditionelle Open-Air-Kino.

„Ice, Ice, Baby“: Das „Eisfest Bremen“ kommt. Den Anfang macht Bremerhaven. Anders als in Bremen feiert das Fest dort Premiere. Dörte Behrmann vom Organisator „Erlebnis Bremerhaven“ ist zuversichtlich: „Das wird der Renner.“ Eiskreationen und Streetfood im Allgemeinen seien „total in“, so Behrmann. Zwölf bis 15 verschiedene Eisverkäufer sollen sich dann am 2. und 3. Juni rund um die Seebäderkaje tummeln, verspricht Behrmann weiter. In Bremen können sich Interessierte zweimal kulinarisch verwöhnen lassen. Die erste Ausgabe des Eisfestes startet am 9. und 10. Juni rund ums Kulturzentrum Schlachthof. 4 500 Quadratmeter zusätzliche Fläche auf der Bürgerweide wurden angemietet, dort sollen „Chill-Areas“ und Hüpfburgen aufgebaut werden.

Die Resonanz der Besucher sei im vergangenen Jahr „bombastisch“ gewesen, sagt Veranstalter Timo Bahr. „2017 kamen etwa 21 000 Besucher an zwei Tagen.“ Deswegen habe man zur zweiten Ausgabe entschlossen. Am 18. und 19. August (11 bis 19 Uhr) dürfen sich Besucher auf mehr als 20 Stände mit ausgefallenen Eissorten freuen. Das Besondere an der Sache: Am 18. August findet auch direkt nebenan das „Findorffer Straßenfest“ statt. Ob Wein- oder Käseladen, Klimacafé, Live-Musik, Tombola und Bierwagen – auf die Besucher wartet von 14 bis 22 Uhr ein „buntes Programm, das „die Nachbarschaft zusammenbringt und einfach schön ist“, sagt Mitorganisatorin Marcella Dammrat-Tiefensee.

Reise in die Welt der rein pflanzlichen Ernährung

Wer bis dahin nicht warten will, kann sich eine Woche vorher, am Sonnabend (12. August), auf eine Reise in die Welt der rein pflanzlichen Ernährung begeben. Zum fünften Mal wird das „Vegane Sommerfest“ am Schlachthof veranstaltet. Rund 60 Stände werden aufgebaut, wobei es etwa 20 aus dem Gastrogewerbe und 20 aus dem Handel geben soll. Hinzu gesellen sich 20 Infostände, sagt Carola Kagemann vom Veranstalter „Veg Bremen“. Mit im Programm: Live-Musik, Vorträge, Modenschauen und Kochshows.

Und die Traditionen des auf Public Viewings und Open-Air-Kinos werden fortgesetzt. In der Arena des Schlachthofs sind vom 14. Juni bis zum Finale am 15. Juli alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft auf einer großen Videoleinwand zu sehen, so Organisator Oliver Frey. Und da die Leinwand einmal aufgebaut ist, wird vom 6. Juni bis 22. Juli parallel auch das Open-Air-Kino angeworfen. Mehr als 20 Filme stehen auf dem Programm, von Dokumentationen über Kurzfilme bis hin zu Science-Fiction-Streifen.

Weitere Informationen dazu gibt es im Internet.

Viel los im Schlachthof - Die Termine im Überblick

Eisfest Bremerhaven am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. Juni, von 11 bis 19 Uhr Seebäderkaje/Willy-Brandt-Platz. Eintritt frei.

Eisfest Bremen,Teil I, am Sonnabend und Sonntag, 9. /10. Juni, 11 bis 19 Uhr, im Schlachthof, Findorffstraße 51. Eintritt frei.

Eisfest Bremen,Teil II, Sonnabend und Sonntag, 18./19. August, 11 bis 19 Uhr, im Schlachthof. Eintritt frei.

Findorffer Sommerfest am Sonnabend, 18. August, von 14 bis 22 Uhr, Findorffstraße. Eintritt frei.

Public Viewing zur Fußball-WM, 14. Juni bis 15. Juli, Schlachthof. Alle Spiele. Eintritt frei.

Open-Air-Kino vom 6. Juni bis 22. Juli. Arena am Schlachthof. Eintritt: 5 Euro