Erster Ausflug für „Elsa“ und „Anna“

Eisbärmädchen haben nun Namen

+ © BERND OHLTHAVER/ZOO AM MEER Lichtblick während der Corona-Krise: Die Eisbär-Zwillinge im Zoo am Meer durften erstmals auf die Außenanlage. © BERND OHLTHAVER/ZOO AM MEER

Bremerhaven – Gestatten: Ihre Namen sind „Elsa“ und „Anna“. Die Eisbär-Zwillinge aus dem Zoo am Meer in Bremerhaven sind nicht mehr namenlos. Eine Jury hat sich durch etwa 3 500 Vorschläge gearbeitet. Herausgekommen sind die beiden Namen aus dem Animationsfilm „Die Eiskönigin“. Und am Dienstag war es so weit: Die Eisbärmädchen erkundeten zum ersten Mal die Außenanlage.