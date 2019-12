Eisbären-Nachwuchs in Bremerhaven: Valeska bringt Zwillinge zur Welt

© Zoo am Meer Bremerhaven

© Zoo am Meer Bremerhaven

Wie süß! Der Zoo am Meer in Bremerhaven freut sich über Eisbären-Nachwuchs. Eisbärin Valeska hat gleich zwei Babys zur Welt gebracht, die noch ganz zerbrechlich sind.

Bremerhaven - Die Freude im Zoo am Meer Bremerhaven ist riesig. Eisbärin Valeska hat in der Nacht vom 7. auf den 8 Dezember Zwillinge geboren. Die 300 Kilogramm schwere Mutter kümmere sich rührend um den etwa 600 Gramm leichten Nachwuchs, heißt es vom Zoo am Meer.

Gerade in den ersten Tagen sei die Sterblichkeit von Baby-Eisbären sehr hoch, umso mehr freut sich das Zoo-Team über die positive Entwicklung des Nachwuchses. Die Tiere würden laut schreien, trinken und danach wieder ruhig schlafen.

Die Eltern Lloyd und Valeska haben bereits Erfahrungen mit Nachwuchs. Die Nachkommen Lale (geboren 2013) und Lili (geboren 2015) leben inzwischen im Zoo Emmen in den Niederlanden.