„Eis-Alarm“ bei Präsident Imhoff

„Sie haben die Wahl“: „Eis-Alarm“ mit Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff vor dem Bremer Rathaus. In der glühenden Mittagshitze gingen dabei 444 kühle Erfrischungen an wartende Bürger.

Bremen – „Eis-Alarm“ bei Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff! Nanu, ist das nicht eigentlich eine Aktion von „Bremen Vier“? Wenn die Temperaturen über 25 Grad steigen, ruft der Sender regelmäßig „Eis-Alarm“ aus und schenkt dem ersten Anrufer, der durchkommt, 44 Portionen Eis – Abkühlung für Freunde, Familie, Kollegen. Genauso haben es die Moderatoren Jens-Uwe Krause und Tina Padberg am Mittwoch wieder gemacht.

Und da war auch Präsident Imhoff heiß auf Eis und rief an. Die wenig erfrischende Aussicht auf Temperaturen um 30 Grad im Festsaal des Rathauses, wo die Bürgerschaft (wegen des Parlaments-Umbaus) gegenwärtig tagt, trieb ihn um und an.

Nun, gewonnen hat er nicht – und trotzdem kam bei der Sache etwas heraus. Und das nicht allein für die Parlamentarier, wie anfangs noch gedacht, sondern auch für Bürger! Imhoff selbst rief nun einen „Eis-Alarm“ aus – so das spontane Ergebnis seines Live-Gesprächs mit Krause und Padberg. Eis für die Bürger, das eben war nun das Motto.

„Sie haben die Wahl“

Und so kam es dann auch. In der Mittagspause der Plenarsitzung verteilte Imhoff bei strahlendem Sonnenschein vor dem Rathaus gemeinsam mit „Bremen Vier“ nicht 44, sondern 444 Eis an schwitzende Passanten – eine wahrlich bürgernahe Aktion des Christdemokraten. Imhoff und der Radiosender teilten sich die Kosten der Aktion, Imhoff trug seinen Anteil „aus eigener Tasche“, wie eine Bürgerschaftssprecherin betonte.

Die Eis-Hungrigen, sie standen brav und gesittet Schlange, bis sie an Imhoffs Eisstand an der Reihe waren. Verschiedene Eis-am-Stiel-Sorten lagen dort in transportablen Kühltruhen bereit. „Sie haben die Wahl“, sagte Imhoff zu den Wartenden – und das war ausnahmsweise mal nicht politisch gemeint. Zwischendurch ein fröhliches „Moin!“ hier und ein kleiner Scherz dort – fertig war der „Eis-Alarm“ des Präsidenten. Imhoffs trockenes Fazit: „Coole Aktion.“