Wie einst im „Café Grün“

Gleich zwei „Christmas Jazz Specials" bietet der Bremer Posaunist Ed Kröger seinem Publikum an.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ach, was waren das noch für Zeiten, als er seine Texte im „Café Grün“ im Fedelhören vortrug. Das „Café Grün“ gibt es längst nicht mehr, aber Max Goldt gibt es noch! Und er kommt wieder einmal nach Bremen, um – so die Ankündigung – „neuere und ältere Werke“ vorzulesen. Ort des Geschehens ist dieses Mal das Theater am Leibnizplatz (Shakespeare-Company) in der Neustadt. Termin: Dienstag, 13. Dezember, 20 Uhr. Kartenpreise: 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro.

„Man kann nicht genug bekommen von diesen Geschichten und dieser Stimme – Max Goldt ist in gleichem Maße Autor wie Performer seiner Geschichten über die Infamitäten und Absurditäten des Alltags, aus denen er satirisch-literarisches Gold spinnt: die gewundenen Gedankenfäden, aus denen seine Assoziationsketten geknüpft sind, locker haltend, um sie zu feinen ironischen Pointen zu verknüpfen“, so Annette Ruppelt von der Shakespeare-Company. „In der Mitte der vor Süßlichkeit triefenden Vorweihnachtszeit ein über alle Kling-Glöckchen-Kitschigkeit erhabenes und erhebendes Hörvergnügen!“

Max Goldt liest im Theater am Leibnizplatz „neuere und ältere Werke". Goldt, 1958 in Göttingen geboren, lebt in Berlin. Er bildete zusammen mit Gerd Pasemann das Musikduo „Foyer des Arts" („Die Unfähigkeit zu frühstücken"). Goldt hat etliche Bücher veröffentlicht. 1997 wurde ihm der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor verliehen, 1999 der Richard-Schönfeld-Preis für literarische Satire, 2008 der Kleist-Preis und der Hugo-Ball-Preis und in diesem Jahr der „Göttinger Elch".

Weihnachts-Jazz mit Ed Kröger

Eine „vor Süßlichkeit triefende“ Zeit? Nun, es geht auch anders, es geht auch musikalisch ohne „Kling-Glöckchen-Kitschigkeit“. So zum Beispiel beim schon traditionellen „Christmas Jazz Special“ des Bremer Posaunisten Ed Kröger. Mit seinem Quintett und mit der Sängerin Romy Camerun tritt Kröger am Montag, 26. Dezember, um 21 Uhr im Club „Moments“ (Vor dem Steintor 65) auf. Eintritt: 18 Euro. Doch damit nicht genug, wie es so schön heißt. Ein weiteres „Christmas Jazz Special“ – dieses Mal allerdings ohne Romy Camerun – folgt am Dienstag, 27. Dezember, um 21 Uhr im Wiener-Hof-Café (Weberstraße 25, Ostertor). Eintritt: zehn Euro.

An beiden Tagen dabei sind Ignaz Dinné am Saxophon, Oliver Poppe am Klavier und Rick Hollander am Schlagzeug. Auf dem Programm stehen Blues, Balladen und Standards aus dem „Great American Songbook“.

Von „White Christmas“ bis „Blue Christmas“

„Let it snow, let it swing“ heißt es unterdessen im Swissôtel am Hillmannplatz. Unter diesem Motto tritt dort das Bremer Trio „Ocean’s 3“ mit einem vorweihnachtlich en Programm auf – am Donnerstag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr, um genau zu sein. Eintritt: frei. Frank Fiedler (Gesang), Dominik Kroll (Piano) und Mathias Klenke (Kontrabass) haben Songs von „White Christmas“ bis „Blue Christmas“ im Repertoire. Und dann kann Weihnachten auch kommen.