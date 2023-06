Mit Schlagstöcken ins Fitnessstudio: Acht Verletzte nach Schlägerei von Großfamilien

Von: Adriano D'Adamo

Bei einem Polizeieinsatz in einem Bremer Fitnessstudio wurden acht Menschen verletzt. Die Polizei musste Schlagstöcke und Pfefferspray einsetzen.

Bremen – Am Donnerstagabend (22. Juni) eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern zweier Großfamilien in einem Fitnessstudio an der Duckwitzstraße in Bremen, was zu einem größeren Polizeieinsatz führte. Bei dem Vorfall wurden Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt, wodurch insgesamt acht Männer verletzt wurden und teilweise in Krankenhäusern behandelt werden mussten.

Die Polizei musste in ein Fitnessstudio in Bremen ausrücken (Symbolbild). © IMAGO/Lenthe-Medien/Reimer

Pfefferspray kam zum Einsatz: Polizei brauchte Verstärkung nach Auseinandersetzung von Großfamilien

Gegen 22:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Fitnessstudio gerufen, nachdem es zu tumultartigen Szenen vor und im Studio gekommen war. Die Polizei traf schnell mit verstärkten Kräften am Einsatzort ein, beruhigte die Lage und sicherte den Bereich um das Studio ab. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich insgesamt zehn Personen vor Ort.

Während des Einsatzes sah sich die Polizei gezwungen, Pfefferspray einzusetzen, um die Parteien voneinander zu trennen. Acht Männer erlitten dabei Platzwunden und Augenreizungen. Sie wurden umgehend medizinisch versorgt und in nahegelegene Kliniken gebracht. Im Zuge der Ermittlungen überprüfte die Polizei die Anwesenden, sicherte Spuren und führte erste Zeugenbefragungen durch.

Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar und werden Gegenstand der Ermittlungen sein. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger, gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.

