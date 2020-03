AfD-Landesverband erhält verdächtigen Brief - Großeinsatz in Bremen

Eine verdächtige Briefsendung ist an den AfD-Landesverband in Bremen verschickt worden.

Bremen - Ein Mitarbeiter des AfD-Büros am Bruchweg in Bremen-Hemelingen meldete am Vormittag einen verdächtigen Brief mit pulverartigem Inhalt. Daraufhin rückten Spezialisten an, um den Stoff zu untersuchen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich nicht um gefährliche Substanzen handelte, heißt es von der Polizei. Der Umschlag enthielt ein Schreiben mit linksextremistischem Inhalt.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0421/362-3888 entgegen.

Zuletzt sind mehrere Parteien in Bremen mit verdächtigen Briefen bedroht worden. Die SPD Bremen bekam gleich zwei Briefsendungen, die Großeinsätze auslösten.

