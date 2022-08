Nach Drogenkonsum ausgerastet: 22-Jähriger schwer verletzt und Polizisten angegriffen

Von: Marcel Prigge

Gegen drei Polizisten aus Delmenhorst laufen derzeit Ermittlungen wegen Körperverletzung. Die Beamten sollen einen Betrunkenen verletzt haben. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

In Bremen hat ein Mann einen 22-Jährigen schwer verletzt. Er stand unter Drogen. Anschließend attackierte er mit einem zerbrochenem Glas Polizisten.

Bremen – Ein 23-Jähriger hat in der Nacht zu Samstag, 13. August 2022, im Bremer Stadtteil Vegesack einem 22-Jährigen schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt. Er stand unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Auch Polizeibeamte griff der Mann an.

Nach Drogenkonsum ausgerastet: 22-Jähriger schwer mit zerbrochenem Glas verletzt

Nach Angaben der Polizei Bremen habe der Mann gemeinsam mit dem 22-Jährigen in einer Wohnung an der Johann-Janssen-Straße Alkohol und Drogen konsumiert. Im Verlauf des Abends soll die Stimmung des Älteren jedoch umgeschlagen haben. Mit einem zerbrochenem Glas und einer Weinflasche ging er auf den Jüngeren los. Dabei habe der 22-Jährige schwere Verletzungen erlitten.

Nach Angriff auf 22-Jährigen: Mann mit zerbrochenem Glas auf Polizisten losgegangen

„Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf die Straße und der 22-Jährige konnte flüchten“, heißt es im Einsatzbericht der Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Mann später zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten ging der Angreifer mit dem zerbrochenen Glas bewaffnet auch auf diese los. Unter Einsatz eines Schlagstocks habe aber Schlimmeres verhindert werden können. Der 23 Jahre alte Mann wurde festgenommen und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

