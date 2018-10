Auf Einsätze besser vorbereiten

Pflegekräfte bei Katastrophen unerlässlich

+ Hilfsprojekt der Malteser in einer Schule in Kokarai im Swat Valley in Pakistan am 24. August 2010 nach der Hochwasserkatastrophe. Angesichts der zunehmenden Zahl von Katastrophen auf der Welt steigt nach Einschätzung des Bremer Pflegewissenschaftlers Stefan Görres der Bedarf an Pflegepersonal, das speziell auf Krisenfälle vorbereitet ist. - Foto: epd/Trappe

Bremen - Deutschland muss nach Einschätzung von Experten mehr tun, um Pflegekräfte auf Einsätze in Katastrophen und Krisen vorzubereiten. „Auch angesichts des Klimawandels wird es dringend Zeit“, sagte der Bremer Pflegewissenschaftler Stefan Görres am Donnerstag zu Beginn einer internationalen Konferenz über den Einsatz von Pflegekräften bei humanitären Katastrophen. Bis Freitag diskutieren im Swissôtel am Hillmannplatz etwa 170 Experten vornehmlich aus Asien, aber auch aus Afrika, den USA und Europa über die Arbeit von Pflegekräften in Krisengebieten.