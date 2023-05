Eingesperrt, ausgeraubt und Hund getötet: Senior wird Opfer von unfassbarer Tat

Von: Fabian Raddatz

Ein Unbekannter sperrte einen 83 Jahre alten Mann am Sonntag zwei Tage lang in ein Parzellenhaus in Bremen ein. Zudem raubte er ihn aus und tötete seinen Hund.

Bremen – Seine Hilfsbereitschaft wurde einem Bremer Senioren brutal zum Verhängnis: Wie die Polizei berichtet, hielt sich der 83-Jährige am Sonntagmittag, 21. Mai 2023, auf dem Grundstück seiner Parzelle im Goldrenettenweg in Bremen-Gröpelingen auf, als ihn ein freundlich-wirkender, junger Mann ansprach und nach einer Bleibe für eine Nacht fragte, da er – wie er behauptete – zu Hause herausgeworfen wurde.

Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall nach Zeugen. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Der Senior hatte Mitleid und willigte ein. Als die beiden das Gartenhaus betraten, zückte der Fremde plötzlich ein Messer, fesselte den Bremer und sperrte ihn im Badezimmer ein. Er schlug und trat den Mann und bedrohte ihn mit dem Tode. Da der Hund des 83-Jährigen offenbar zu unruhig war, tötete er das Tier.

Räuber sperrt Bremer (83) tagelang ein und tötet seinen Hund – Zeugen gesucht

Nachdem der Räuber zwei Nächte im Parzellenhäuschen verbracht hatte, ließ er den 83 Jahre alten Mann am Dienstag wieder frei, entwendete ihm seinen Motorroller sowie Schmuck und Portemonnaie und flüchtete mitsamt der Beute. Der Bremer alarmierte anschließend Passanten, die die Polizei riefen. Er musste aufgrund seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: „Wer hat in den vergangenen Tagen im Kleingartengebiet „In den Wischen“ verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf den Räuber geben?“

Der Mann wurde als etwa 20 bis 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, mit dunklen Augen und dunklen Haaren beschrieben. Bei dem entwendeten silbernen Motorrad handelt es sich um das Modell MBK Ovetto 50, mit dem Kennzeichen 018 CEX. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.