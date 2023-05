Polizei nimmt Kinder mit: Fake-News und Aufregung um „emotional aufwühlendes“ Video

Von: Marcel Prigge

Teilen

Das Jugendamt und die Polizei Bremerhaven holt zwei Kinder von einer Familie ab. Das Video wird international verbreitet, Gerüchte zu den Gründen der Beamten kommen auf. Die Polizei bezieht Stellung.

Bremerhaven – Ein Kind schreit, wird von einem Polizisten gegriffen und vor den Augen der Verwandtschaft aus einer Wohnung gebracht: Es ist ein aufwühlendes Video, was derzeit in den sozialen Medien kursiert und international verbreitet wird. Es soll die Polizei Bremerhaven zeigen, wie sie gemeinsam mit Vertretern des Jugendamts zwei Kinder in ihre Obhut nehmen. Die Gründe dafür sind unklar, massenhaft Gerüchte werden verbreitet. Die Beamten beziehen Stellung zu dem Fall.

Polizisten haben gemeinsam mit dem Jugendamt in Bremerhaven zwei Kinder einer Familie abgeholt. Die Gründe dafür sind unklar, jedoch werden Gerüchte darüber im Internet verbreitet. (Symbolbild) © Carmen Jaspersen/dpa/Symbol

Falsche Behauptungen zu den Gründen: Unter dem Video sollen Fake-News verbreitet werden

Ein Polizist zieht ein Kind aus einer Wohnung. Die Verwandten klagen, Menschen weinen. Ein Video aus Bremerhaven zeigt eine gemeinsame Aktion des Jugendamts und der Polizei. Dieses wird „mit falschen Behauptungen zu den Gründen der Maßnahme kommentiert“, so die Beamten auf Twitter.

Fake-News werden demnach über die Plattform Twitter verbreitet. Unter anderem soll das Kind mitgenommen worden sein, weil es in der Schule erzählt habe, Homosexualität und die LGBTQ-Ideologie sei mit seiner Religion nicht vereinbar. Ein anderer Post gibt an, dass der Nachbar der Familie sich über die Lautstärke des Kindes beschwert habe, weshalb es jetzt mitgenommen wurde.

Auch auf Facebook wurde das Video verbreitet, unter anderem mit den Worten: „ACHTUNG ACHTUN JUGENDAMT KLAUEN KINDER VON INTAKTEN FAMILIEN.“

Polizei Bremerhaven bezieht Stellung zum Video: „Uns ist bewusst, dass das besagte Video emotional aufwühlend ist“

In einer Presseerklärung der Polizei Bremerhaven erklären die Beamten, dass das Video einen kleinen Ausschnitt einer gerichtlich angeordneten Inobhutnahme zweier Kinder zeige. „Die Polizei hat das Jugendamt bei diesem Einsatz unterstützt. Eine Inobhutnahme von Kindern ist immer das letzte Mittel der Wahl und geschieht nur bei schwerwiegenden Gründen“, heißt es darin.

„Wir bitten um Verständnis, dass wir zum Schutz der Familie und der Kinder keine weiteren Erklärungen zu den Grundlagen dieser Entscheidung abgeben können. Uns ist bewusst, dass das besagte Video emotional aufwühlend ist“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Auf Nachfrage von kreiszeitung.de will sich die Polizei zu den aufkommenden Gerüchten nicht äußern.

Bei einer gemeinsamen Aktion zwischen Jugendamt und Polizei handelt es sich um eine sogenannte Amtshilfe. Diese ist auf Ersuchen von Behörden eine ergänzende Hilfe im gesetzlichen Rahmen. Während einer Amtshilfe kommt es zu keinem Weisungsverhältnis zwischen den Behörden. Die Amtshandlungen sind dementsprechend als eigene Aufgabe wahrzunehmen.