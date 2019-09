Für einen guten Zweck

Bremen – Bald – ab Freitag, 18. Oktober, um genau zu sein – heißt es wieder: „Ischa Freimaak!“ Der 984. Bremer Freimarkt beginnt. Die Zahl „984“ wird in der Hansestadt stets stolz erwähnt, weil sie auf eine wirklich lange Tradition verweist. Früher allerdings ab es noch weitere herbstliche Traditionen in Bremen. Zum Beispiel den Brauch des Klosterochsenzugs, der heute nicht mehr gepflegt wird. So ist er nun Thema in unserer Serie „Verschwunden“.

Alle Jahre wieder zur Freimarktszeit war es so weit. Zwei prachtvolle, kräftige und insgesamt möglichst stattliche Ochsen wurden durch die Stadt geführt, durch die Obernstraße zum Beispiel. Die Tiere waren mit Kränzen und schönen Bändern geschmückt, ihre Hörner vergoldet. Der Klosterochsenzug wirkte so skurril, dass er beinahe schon eine britische Anmutung hatte.

Nach dem Umzug wurden die Ochsen verlost – wenn man so will, eine Art Bürgerpark-Tombola mit Tieren und nur zwei Gewinnen, dafür aber eben zwei sehr stattlichen. Warum machten die Bremer das?

Nun, es ging um einen guten Zweck. Es ging um das frühere St.-Johannis-Kloster, in dem nach der Reformation ein Krankenhaus eingerichtet worden war. Medizinische Versorgung kostet Geld, das war damals auch schon so. Anno 1630 gestattete der Rat der Stadt Bremen, einmal im Jahr öffentlich Geld für das Krankenhaus zu sammeln. Daraus erwuchs die Idee mit Ochsen, Umzug und Tombola. Der Brauch des Umzugs hielt sich auch, nachdem die Bremer im Jahr 1691 ein neues Krankenhaus in der Neustadt eingerichtet hatten. Auch der Name „Klosterochsenzug“ blieb – bis ins Jahr der Reichsgründung: 1871 zogen zum letzten Mal geschmückte und fein herausgeputzte Ochsen durch Bremen. Und die letzte Verlosung verzeichnen die bremischen Chroniken im Jahr 1896.

Zu jener Zeit gab es längst eine Art Denkmal für den alten Brauch. Es war schon aufgestellt worden, als es den Klosterochsenzug noch gab. Und es ist heute noch mitten in Bremen zu sehen.

Die Rede ist von der Steinhäuser-Vase, die in Höhe Herdentor weithin sichtbar in den Wallanlagen steht (nur im Winter nicht, wenn sie mit einer Haube vor Frost geschützt wird). Dem Ideal englischer Gartengestaltung folgend, führt der Standort der Gartenskulptur mehrere Sichtachsen und Parkwege zusammen. Die denkmalgeschützte Prunkvase trägt ein steinernes Relief. Und eben dieses Relief zeigt Bilder des Klosterochsenzugs.

Ihren Namen hat die Vase von dem Bildhauer Carl Steinhäuser (1813 bis 1879), der sie geschaffen hat. Die Marmorvase im klassizistischen Stil steht auf einem Sandsteinsockel mit getrepptem Unterbau. Sie stammt aus dem Jahr 1856. Bremer Bürger hatten die Vase damals gestiftet. In einem ersten Entwurf – gut 20 Jahre zuvor – hatte Steinhäuser noch einen antiken Opferzug auf der Vase dargestellt. Nun, die Stifter hatte sich jedenfalls für einen Bildhauer entschieden, der an der Weser mittlerweile schon einen Namen hatte. Von Steinhäuser, in Bremen geboren, stammt auch ein weiteres Kunstwerk in den Wallanlagen – das Denkmal für Wilhelm Olbers (1758 bis 1840), Arzt und Astronom in einer Epoche der Aufklärung und des aufstrebenden Bürgertums.