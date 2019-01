Mit einem Flying-Pizza-Laden fing alles an

Bremen – Wer Kadir Soytürk in seinem Büro zwischen dem Maritim-Hotel und den Messehallen besucht, der ahnt nicht, was dieser Mann macht. Denn da steht ein Keyboard, an das sich der 48-Jährige ab und an setzt. „Aber meine große Leidenschaft ist das Schlagzeug“, sagt Soytürk. Wer jetzt vielleicht tippt, dass es sich bei ihm um einen Musiker oder vielleicht Musikproduzenten handeln könnte, der liegt aber sowas von daneben.

Kadir Soytürk ist Chef der Firma „Geschmackslabor“, die nun schon im dritten Jahr für das Catering bei den Bremer Sixdays zuständig ist. „Die Musik brauche ich zum Ausgleich. Das macht mir wirklich Spaß – und meine Angestellten haben sich mittlerweile dran gewöhnt“, schmunzelt Soytürk, der mit 14 Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist.

Und irgendwie steckte schon immer ein Unternehmer in ihm, denn im Jahr 1989 eröffnete Soytürk in der Hansestadt einen Flying-Pizza-Laden. „Das war zu der Zeit ungewöhnlich, denn diese Franchise gab es noch nicht in dem Umfang wie jetzt“, sagt der Unternehmer.

2007 folgte dann die Gründung des „Geschmackslabors“. „Petras Partyservice“, „Heidis heiße Kiste“ oder „Kadirs Küchentraum“ wären vielleicht gängige Namen für Catering-Unternehmen – aber Geschmackslabor? Soytürk erinnert sich noch genau, wie der Name vor mehr als zehn Jahren gefunden wurde: „Wir haben in Bremerhaven bei der ,Nordsee-Zeitung’ mal einen Aufruf gestartet, wo uns die Leute Namen vorschlagen konnten. Und letztlich ist Geschmackslabor dabei rausgekommen. Ich wollte einen Namen, der nicht alltäglich ist.“

Mittlerweile ist der Name in Bremen und umzu ein Begriff. Die Firma macht nicht nur das Catering in der ÖVB-Arena und den Messehallen, sondern ist für Veranstaltungen jeglicher Art und Größe zu buchen. Zudem beliefert „Geschmackslabor“ Schulen, Kindergärten und Kantinen mit Essen. Die Sixdays (unter anderem mit der Bewirtung im VIP-Bereich) sind dabei sogar nicht einmal der umsatzstärkste Posten in der Bilanz. „Ärzte- oder Apothekerkongresse, die auch schon mal über mehrere Tage gehen, bringen ab und an mehr Umsatz“, weiß Soytürk zu berichten.

Der Jahresumsatz beträgt etwa zehn Millionen Euro. Dafür sorgen 120 feste Mitarbeiter sowie 300 Aushilfen. In Bremen befindet sich die Verwaltungszentrale. Hinzu kommen Produktionsküchen in Bremerhaven und Cuxhaven. Für den Transport stehen 20 Lastkraftwagen zur Verfügung. Gerade erst hat sich die Firma einen 40-Tonner zugelegt.

Und was hält Soytürk, neuerdings auch Gesellschafter des Sixdays-Veranstalters Event & Sport Nord, vom Radsport? „Ich muss zugeben, dass ich mit Radfahren nicht so viel am Hut habe“, sagt der Sixdays-Caterer.

Dafür umso mehr mit der Musik. Wer sich über Soytürks Fähigkeiten in diesem Bereich informieren möchte, der sollte heute Abend in die Halle IV kommen, wo Soytürk am Schlagzeug der Band „Watch your Steps“ sitzt.