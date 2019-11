Geophysikerin entwickelt eine Station für das Leben auf Mond und Mars

Bremen – Die Zukunft liegt im All. Und der Mond kehrt ins Visier der Wissenschaftler zurück. Die US-Raumfahrtagentur Nasa will eventuell schon im nächsten Jahr das Raumschiff „Orion“ zunächst unbemannt auf die Reise zum Erdtrabanten schicken. Spätestens 2024 sollen wieder Astronauten auf dem Mond landen. 200 Ingenieure des Raumfahrtkonzerns Airbus Defence & Space haben in Bremen das „Kraftwerk“ der Raumkapsel, das europäische Servicemodul (ESM), gebaut und über den großen Teich geflogen.

Und am Bremer Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (Zarm) hat ein Team um die Geophysikerin Christiane Heinicke in zweijähriger Arbeit eine Station entwickelt, in der Astronauten zukünftig auf dem Mord oder dem Mars wohnen, leben und überleben können. Das Modell ist am Montagabend offiziell präsentiert worden. Mit dabei war Jan Wörner, Generaldirektor der europäischen Raumfahrtagentur Esa.

Die Konstruktion des Habitats soll „den tatsächlichen Umgebungsbedingungen auf Mars und Mond standhalten“. Es muss also vor Weltraumstrahlung und Meteoriteneinschlägen schützen. Und es soll zugleich wohnlich sein. „Wichtig ist, dass eine Crew während einer echten Langzeitmission mit der Größe und Gestaltung der Räume zurechtkommt“, sagt Heinicke. Zwei Wissenschaftsteams haben sich für jeweils eine Arbeitswoche als Versuchsteilnehmer zur Verfügung gestellt und ein Labormodul getestet, das als Entwurf für alle sechs Module des Habitats dienen soll. Das Projekt wird mit 380.000 Euro von der Klaus-Tschira-Stiftung gefördert.

„Für den Bau und Ausbau des Labormoduls haben wir zwar noch andere Materialien verwendet, die Maße und Ausstattung entsprechen aber exakt dem Modul, das auf Mond und Mars zum Einsatz kommen soll“, sagt Heinicke, die das Forschungsprojekt „Moon and Mars Base Analog (Mamba)“ leitet. Bisher lag der Schwerpunkt eher auf den psychologischen Erkenntnissen, die sich aus dem Zusammenleben auf begrenztem Raum ergeben. So hat Heinecke an einer Mars-Simulation auf Hawaii teilgenommen. Mit weiteren fünf Kollegen lebte sie ein Jahr lang völlig isoliert in einem Habitat, das nur mit Raumanzug verlassen werden durfte. Die Erfahrung soll in die jetzige Forschung einfließen. Das Mamba-Projekt allerdings „wagt den Spagat zwischen Architektur und Ingenieurskunst“, heißt es.

Die zylinderförmige Demo-Version, die die Geophysikerin mit ihrem Team in der Laborhalle des Zarm am Fuße des Fallturms im Technologiepark aufgebaut hat, ist knapp sieben Meter hoch und hat einen Durchmesser von fünf Metern. Das entspricht einer Grundfläche von rund 15 Quadratmetern – inklusive der Laborschränke. Somit bleiben dem bis zu vierköpfigen Team während der Testphase nur acht Quadratmeter, auf denen es sich aufhalten kann. Das reicht offenbar. Heinicke: „Anfangs waren wir skeptisch, ob wir mit der begrenzten Arbeitsfläche und den auf unterschiedlichen Ebenen angebrachten Geräten effektiv arbeiten können – aber es funktioniert sehr gut.“