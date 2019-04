Eine Welt voller Liebe mit Schlagersängerin Maite Kelly

Konzert in Halle 7

+ © Edith Held Maite Kelly – ihr Konzert war besser als die Bedingungen für Fotografen. Deshalb stammt unser Bild auch aus dem Material ihrer Agentur. © Edith Held

Bremen - Von Viviane Reineking. Es wurde herzhaft gelacht, lautstark gesungen – und still geweint. Kurz: Es war emotional am Mittwochabend in Halle 7 auf der Bürgerweide. Für die großen Gefühle sorgte Maite Kelly mit ihrer Show „Die Liebe siegt sowieso“ zum gleichnamigen Album. Bei vielen der laut Veranstalter rund 1 300 Zuschauer – die meisten davonmehr als 30 Jahre alt und weiblich – flossen die Tränen.