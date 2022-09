Bremen zeigt „eine volle Dosis Paula“

Von: Jörg Esser

Wieder zu Hause: Beim Auspacken der Kunstwerke ist Vorsicht geboten. © Museen Böttcherstraße

Die verliehenen Kunstwerke von Paula Modersohn-Becker sind zurück in Bremen. Und die Museen Böttcherstraße servieren den Besuchern ab Sonnabend eine „volle Dosis Paula“.

Bremen – Paula ist zurück! 24 Bilder von Paula Modersohn-Becker sind aus dem Arp-Museum im rheinland-pfälzischen Remagen in die Museen Böttcherstraße nach Bremen zurückgekehrt. Und auch „Katharina von Bora“ und weitere zehn Werke aus der Sammlung Ludwig Roselius sind wieder zu Hause.Dort wird derzeit gepackt.

Die Werke von „Sommergast“ Tim Eitel werden eingepackt, die ganzen Paulas ausgepackt. Und die Werke von Tilman Riemenschneider und Lucas Cranach aus der Roselius-Sammlung, die ebenfalls auf Reisen waren. Das sei durchaus eine logistische Mammutaufgabe, sagt Claudia Klocke, Sprecherin der Museen Böttcherstraße. Die Spezialfirma verwendet nur Klimaschutzkisten, die sich dem Klima und der Feuchtigkeit eines Raumes anpassen. Und bruchsicheres Klebeband, das verhindert, dass die Leinwand beschädigt wird, wenn das Glas bricht.

Und natürlich wird alles protokolliert. „Jede Reise bedeutet für jedes Kunstwerk eine große Belastung“, sagt Klocke. „Das sind alles Originale, jede Farbe ist mehr als 100 Jahre alt.“ Und mit jeder Bewegung könnten neue Risse an den Farboberflächen entstehen. „Je größer die Kunstwerke, desto empfindlicher sind sie.“

So hält sich das Museum auch lieber vornehm zurück, wenn es um das Verleihen der Bilder geht: „Das Projekt muss schon einen Mehrwert für uns haben.“ Und es gibt derzeit jede Menge nationale und internationale Anfragen für die Bilder der Worpsweder Künstlerin. „Paula erlebt einen regelrechten Hype“, sagt Klocke. „Paula ist für viele noch frisch, neu, unverbraucht. Sie war supermutig und ihrer Zeit weit voraus.“ In Remagen war die expressionistische Malerin Star der mehr als sechs Monate laufenden Ausstellung „Das sind meine modernen Frauen – Tausche Monet gegen Modersohn-Becker“.

Ebenfalls zurück: das „Bildnis Lee Hoetger vor Blumengrund“ von Paula Modersohn-Becker. © Freiraumfotografie

Zurück nach Bremen: Die Besucher haben die fehlenden Paula-Werke vermisst. Ein Jahr lang mussten sie auf die „alten Bekannten“ verzichten. Bevor es nach Remagen ging, waren die Bilder „Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag“ (1906), „Flöte blasendes Mädchen im Birkenwald“ (1905) und „Bildnis Lee Hoetger vor Blumengrund“ (1906) schließlich schon in der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt am Main.

50 Werke in sechs thematischen Kapiteln

Für die Bremer und für alle anderen Paula-Fans gibt es jetzt eine Entschädigung. Sechs Wochen zeigt das Paula Modersohn-Becker Museum die „volle Dosis Paula“, 50 Werke aus allen Schaffensphasen der Künstlerin, die in ihrem kurzen Leben (sie starb 1907 im Alter von 31 Jahren) 734 Bilder und fast 1 500 Werke auf Papier gemalt haben soll. Die Werke werden in sechs thematische Kapitel gegliedert. Und damit von Frank Schmidt, Direktor der Museen Böttcherstraße, und seinem Team neu geordnet. „Die Worpswederin“ widmet sich den Landschaften, „Die Unbekannte“ zeigt selten ausgestellte Arbeiten aus Paula Modersohn-Beckers Studienzeit, „Die Unkonventionelle“ Farbexperimente mit Landschaften, „Die Große“ eben großformatige Werke, „Die Symbolische“ unter anderem das 1907 entstandene Bild „Alte Armenhäuslerin im Garten mit Glaskugel und Mohnblumen“ und „Die Stille“ eben Stillleben der Künstlerin, sagt Klocke.

Zurück: das „Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag“ von Paula Modersohn-Becker. © Freiraumfotografie

Die umfassende Präsentation der „Schätze“ unter dem Motto „Willkommen zurück“ ist in den Museen Böttcherstraße vom 24. September bis 20. November zu sehen. Und am Sonnabend, 1. Oktober, gibt es von 11 bis 18 Uhr ein Willkommensfest in der Böttcherstraße mit einem abwechslungsreichen Programm.

