Krimi-Dauerbösewicht Uwe Bohm spielt in „Effigie“ Kommissar Tönjes (hier mit dem Totengräber, gespielt von Detlef Kappis). Der Film „Effigie“ wirft einen neuen Blick auf die Geschichte der Giftmischerin Gesche Gottfried. Am Sonnabendabend feiert er Premiere in der Schauburg.

Bremen - Von Jörg Esser. Sie ist eine der bekannten Figuren der bremischen Geschichte: die Giftmischerin und Serienmörderin Gesche Gottfried. 15 Menschen hat sie in den Jahren von 1813 bis 1827 mit Mäusegift unter die Erde gebracht, darunter ihre Kinder, Eltern, Ehemänner und ihren Zwillingsbruder. 1828 wurde die damals 46-Jährige auf dem Domshof öffentlich hingerichtet.

Ihre undurchschaubaren Motive sorgen für eine schier unendliche Faszination. Im Rahmen des Bremer Filmfests ist ein neuer Streifen über die Geschichte der Gesche Gottfried zu sehen. „Effigie – Das Gift und die Stadt“ feiert am Sonnabend, 21. September, um 20 Uhr in der Schauburg seine Welt-Uraufführung.

„Effigie“ ist ein historischer Kriminalfilm. Ein spannendes Stück, das Regisseur Udo Flohr an die wahre Geschichte der Gesche Gottfried angelehnt hat. Und das mit einer Länge von 85 Minuten klassisches Krimiformat hat.

„Der Film gibt eine völlig neue Sichtweise auf den Kriminalfall“, sagt Peer Meter, einer der Drehbuchautoren und derjenige, der mit seiner Ausarbeitung der Prozessakten die Vorlage für den Filmstoff lieferte. Hier werde zum ersten Mal überhaupt „die ungeheuerliche Mitschuld des Bremer Bürgertums an der beispiellosen Mordserie und das klägliche Versagen der Bremer Ärzteschaft“ thematisiert.

„Der Stoff hat mich sofort gepackt“, sagt Flohr. Der Film will Gesche als Mörderin darstellen, die nicht fähig sei, öffentlich Reue zu zeigen – „fast wie eine weibliche Version von Hannibal Lecter“. Gottfried litt seinen Recherchen zufolge unter einer schweren psychischen Störung, dem „Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom“.

„Effigie“ ist eben angelehnt an die historische Vorlage und keine Kopie derselben. Flohr hat zwei neue Figuren erfunden und eine fiktive Nebenhandlung in die Szenerie eingebaut. Meter sagt dazu: „Eine künstlerische Verdichtung ist nötig, um die Ereignisse spannend zu zeigen. Nichts wäre langweiliger als ein Abfilmen der Prozessakten.“ Und so sind die Aushilfsprotokollantin Cato Böhmer und Kapitän Ehlers neu im Spiel im Bremen des Jahres 1828. Cato, gespielt von Elisa Thiemann, ist eine junge Frau, die aus Göttingen kommt und eine juristische Karriere anstrebt – eigentlich undenkbar in jener Zeit. Sie verhört Gesche Gottfried (Suzan Anbeh), die laut Meter „in einer fast poetischen Sprache die ungeheuerlichsten Dinge erzählt“.

Kapitän Ehlers (verkörpert von Roland Jankowsky, dem „Overbeck“ aus „Wilsberg“) ist als Antagonist zu Senator und Untersuchungsrichter Droste (Christoph Gottschalch), konzipiert. Während Ehlers auf den Bau eines neuen Überseehafens setzt, will Droste eine Eisenbahn in Bremen bauen. Es geht um Gier und Bodenspekulationen, um politische Intrigen und persönliche Rivalitäten. In jenem Dickicht kämpft Gesche darum, mit dem Leben davonzukommen.

„Effigie“ ist der erste Spielfilm des Berliner Wissenschaftsjournalisten Udo Flohr, der nach 15 Jahren an Regieschulen „endlich mal einen Film drehen“ wollte. Ihm schwebte dabei eine Art Kammerspiel vor. Anfang 2016 ist er dann über Umwege auf Peer Meters Stoff gestoßen. Und war, wie gesagt, fasziniert. Der Film ist eine „Independent“-Produktion, ohne jeden Cent an Filmförderung. Gedreht wurde „Effigie“ im September und Oktober 2018 vor allem im Gutshaus Behren-Lübchin im Landkreis Rostock.

Die Musik ist von den Prager Philharmonikern in Tschechiens Hauptstadt eingespielt worden, die Cutter waren in Deutschland am Werk, die „Endmontage“ lief in den Niederlanden. Das hat Kosten gespart. Doch Flohr sagt heute: „Der Plan, mich mit meinem ersten Film nicht zu ruinieren, ging gründlich schief.“ Er beziffert die Ausgaben auf 400 000 Euro. Zu teuer und vor allem zu aufwendig wäre es auch gewesen, mehr Szenen mit dem 85-köpfigen Team in Bremen zu drehen. So tauchen zwar Bilder von Rathaus, Dom und Schlachte sowie aus dem Schnoor auf. Doch Stadthaus und Gerichtshaus sind für den Dreh nach Mecklenburg verlagert worden. „Es gibt Bilder aus Bremen, aber sehr wenige“, sagt Flohr. „Das ist schade.“

Wann „Effigie“ ins Kino kommt, steht noch nicht fest. Die Verhandlungen mit verschiedenen Filmverleihen laufen noch, sagt der Regisseur.