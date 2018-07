Die „Toten Hosen“ gastieren am 4. August in Bremen: Breiti (Michael Breitkopf), Vom (Vom Ritchie), Campino (bürgerlich: Andreas Frege), Andi (Andreas Meurer) und Kuddel (Andreas von Holst). Andi, Breiti, Campino und Kuddel gehören zur Urformation der Band, die Ostern 1982 im Bremer Schlachthof ihren ersten Auftritt hatte. Vom ist seit 1998 dabei. - Foto: Paul Ripke

Bremen - Von Jörg Esser. Die Düsseldorfer Rockband „Die Toten Hosen“ ist zurück – nach fünf Wochen Zwangspause. Frontmann Campino hat die Folgen eines Hörsturzes („ein kleiner Warnschuss“) überwunden.

Und so holen die „Hosen“ nach erfolgreichem Comeback in Stuttgart vor 65 000 Zuschauern auf dem Cannstatter Wasen und beim „Deichbrand“-Festival in Cuxhaven das für den 16. Juni geplante Open-Air-Konzert auf der Bürgerweide am Sonnabend, 4. August, nach. Wir sprachen mit Bassist Andi (Andreas Meurer) über das aktuelle Album „Laune der Natur“, über Zukunftspläne, Politik und ein neues Bier.

Campino ist wieder fit. Jetzt könnt Ihr auch in Bremen durchstarten?

Andreas Meurer: Es sieht sehr gut aus. Alles funktioniert. Wir hoffen, dass alles so bleibt. Es tut immer weh, ein Konzert absagen zu müssen.

Freut Ihr Euch auf Bremen?

Andi: Wir freuen uns immer auf Bremen. Das ist eine spezielle Verbindung. Unser erster Auftritt überhaupt war in Bremen, im Schlachthof. Wir haben viele Male hier gespielt. Das waren immer gute Konzerte. Und es hat immer Spaß gemacht. Die Bremer feiern gerne.

Was erwartet die Konzertbesucher am 4. August auf der Bürgerweide. Zwei Stunden Vollgas?

Andi: Ein Konzert ist immer ein Querschnitt durch die Bandgeschichte, von den ersten Tagen bis jetzt. Da spielen wir die Sachen, die die Leute immer hören wollen wie „Hier kommt Alex“ und „Tage wie diese“. Drumherum tauschen wir die Stücke. Und es ist sehr beruhigend, dass auch die Lieder von dem neuen Album „Laune der Natur“ gut funktionieren.

Konzerte sind wichtiger als Verkaufszahlen?

Andi: Live ist ein wichtigstes Kriterium. Anders ausgedrückt: Entschieden wird das Spiel auf dem Platz.

Das aktuelle Album „Laune der Natur“ enthält auch schwere Kost. Ihr erzählt viel über Zeit, Endlichkeit, Vergänglichkeit.

Andi: Es ist eine Mischung. Es ist zuletzt viel passiert. Unser Manager Jochen Hülder ist an Krebs gestorben. Das haben wir in „Eine Handvoll Erde“ verarbeitet. Und dann ist unser langjähriger Schlagzeuger „Wölli“ (Wolfgang Rohde) ebenfalls an Krebs gestorben. Da haben wir uns von seinem großartigen Stück „Keine Zeit für Traurigkeit“ die Gesangsspuren gesucht und im Studio unsere Instrumente dazu gespielt. Wenn man so will, haben wir dann nochmal zusammen musiziert. Es gibt aber auch Stücke mit textlicher Leichtigkeit. Also eine breite Mischung eben.

Das Album ist auch ein musikalischer Stilmix?

Andi: In gewisser Weise schon. In „Wannsee“ und „Laune der Natur“ hört man den Reggae raus. Und „Urknall“ ist das schnellste Stück, das wir jemals produziert haben. Aber am Ende des Tages muss das Stück funktionieren. Wir spielen, was wir spielen. Und man wird immer die „Hosen“ raushören.

Sind die „Toten Hosen“ weniger politisch als früher?

Andi: Das sehe ich nicht so. Man muss sehen, was Sinn macht und dann auch das Richtige zu sagen haben. „Europa“ haben wir zum Beispiel, Jahre bevor die Flüchtlingsdebatte in den Köpfen war, geschrieben und es ist aktueller denn je. Wir müssen als Band keine Quote von politischen Songs bringen, aber mit „Gegenwind der Zeit“ und „Unter den Wolken“ haben wir in der jüngsten Zeit durchaus politische Lieder gehabt.

Und jetzt habt Ihr mit dem „Hosen Hell“ ein Bier auf den Markt gebracht?

Andi: Ein helles Bier. Die Idee haben wir schon sehr lange. Aber da kam der „Hosen“-Wein dazwischen. Wir sind schon sehr lange mit dem Traditionsbrauhaus Uerige aus der Düsseldorfer Altstadt befreundet. Das Problem ist, dass die schon das beste Altbier brauen. Also sind wir in Zusammenarbeit mit Uerige-Chef Michael Schnitzler auf ein Helles gekommen. Mit Hopfen aus Bayern. Das haben wir ausgiebig getestet. Das hat gedauert und Spaß gemacht. Die ersten Reaktionen sind positiv.

Wie geht es weiter, wann kommt das nächste „Hosen“-Album?

Andi: Momentan ist die Stimmung absolut gut. Noch läuft unsere aktuelle Tournee. Da freuen wir uns auf viele schöne Abende. Dann schauen wir mal weiter. Aber konkrete Pläne gibt es noch nicht.

Konzert mit drei Vorbands

Die „Toten Hosen“ holen am Sonnabend, 4. August, das für den 16. Juni geplante und wegen Campinos Hörsturz abgesagte Open-Air-Konzert auf der Bürgerweide nach. Beginn ist um 17.30 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr. Als Vorgruppen sind in Bremen die britische Indie-Rock-Band „The Subways“, die Akustik-Ska-Band „The King Blues“ aus London und der Düsseldorfer Punkband „Rogers“ dabei. Erwartet werden rund 30 000 Besucher. Restkarten für das Konzert zu Preisen ab 51 Euro gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung. je