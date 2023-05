Eine Show, die alles flutet: Zirkus Charles Knie auf der Bremer Bürgerweide

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Wasser spielt in der Show des Zirkus Charles Knie eine wichtige Rolle – zu sehen ab 17. Mai in Bremen. © Zirkus Charles Knie

Viel Wasser, ein großes Zelt, 40 Artisten aus aller Welt: Ab 17. Mai gastiert der Zirkus Charles Knie auf der Bremer Bürgerweide.

Bremen – Mehr als 100 000 Liter Wasser spielen in der neuen Show des Zirkus Charles Knie eine Rolle. Was es damit auf sich hat, können Bremer und Buten-Bremer vom 17. bis 29. Mai beim Gastspiel auf der Bürgerweide erleben.

Der nach eigenen Angaben zweitgrößte Tourneezirkus in Deutschland blickt auf eine bewegte Geschichte zurück und versteht sich als Ort lebendiger Kunst und Kultur, betonte ein Zirkussprecher. Der Betriebssitz liegt übrigens im niedersächsischen Einbeck. Dort betreibt das Unternehmen auf einem 50.000 Quadratmeter großen Gelände mit dem „Circus-Land“ einen Familienfreizeitpark. Im neuen Programm, das nun auch in Bremen zu sehen sein wird, verspricht der Zirkus unter anderem „Nervenkitzel, Spaß und atemberaubende Artistik“. Mit 100.000 Litern Wasser in vielen Farben geht es den Angaben zufolge auf eine türkisblaue Reise.

Zirkus Charles Knie in Bremen: 40 Artisten aus aller Welt

Das Showkonzept ist 2022 ganz neu entstanden, Zielgruppe sind weiter Familien, heißt es beim Zirkus um Direktor Sascha Melnjak (47), einem Quereinsteiger, der Charles Knie 2007 übernahm. Das Zentrum bildet eine riesige transportable Wasserbühne, die, genau, mit 100.000 Litern Wasser befüllt wird. 300 Pumpen, integrierte Lichteffekte und drei hydraulisch ausfahrbare Ebenen sind die technischen Fakten der Anlage. „Einzigartige lichtumflutete Fontänen schießen bis zu 15 Meter hoch in die Kuppel des Zeltes. Ausgefeilte pyrotechnische Effekte und eine neue riesige Lichtanlage mit atemberaubender Lasertechnik gehören zu den innovativen Neuerungen“, so der Zirkus in seiner Ankündigung.

Das 40-köpfige internationale Ensemble besteht aus Artisten, Musikern, Sängerin, Show-Ballett und Zirkus-Comedians. Melnjak verspricht „einen Rausch aus Sound, Licht, Feuer und Wasser“. Mit dabei ist beispielsweise die kolumbianische Truppe Robles. Ohne zusätzliche Sicherung überqueren die Artisten ein dünnes Drahtseil in zehn Metern Höhe. Neben Überspringen und Hochradfahren bilden sie eine Pyramide. Eine Magic-Show bietet der französische Illusionist von „Jidinis & the Magic Company“. Laura Urunova arbeitet mit den klugen Papageien. Außerdem gibt’s in der Show Clown-Comedy, Rollschuhdarbietung, Strapatenflug, Antipodenspiele, Kontorsion und anderes mehr.

Die ganze Truppe mit rund 100 Mitarbeitern reist am Montag, 15. Mai, zum Aufbau an. Der Fuhrpark umfasst etwa 200 Fahrzeuge. Das Zelt stammt aus dem Jahr 2022 und hat Platz für 1 440 Zuschauer. Der Zirkus Charles Knie gastiert vom 17. Mai (Mittwoch) bis 29. Mai (Pfingstmontag) auf der Bürgerweide. Vorstellungen gibt es täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen (18., 21., 28. und 29. Mai) um 11 und 15 Uhr. Tickets ab 25 Euro (Kinder ab 20 Euro) unter 0700/599 000 00, (www.zirkus-charles-knie.de). Am 17 und 24. Mai gibt es Familienvorstellungen mit Vergünstigungen.