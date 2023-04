Dickes Besucherplus auf der Bremer Osterwiese

Spaß auf der Riesenrutsche: Knapp 500 000 Menschen haben die Osterwiese auf der Bremer Bürgerweide besucht. Es seien deutlich mehr Besucher gezählt worden als im Vorjahr, teilten das Wirtschaftsressort und die Schausteller mit. © DPA/Schuldt

16 Tage Osterwiese gehen zu Ende. Und Schausteller und Wirtschafstressort sind mehr als zufrieden. Knapp 500000 Besucher wurden gezählt, mehr als 100000 mehr als im Vorjahr.

Bremen – Buntes Treiben unter grauem Himmel: Auch am dritten und letzten Wochenende belebt sich die Osterwiese zügig. Viele Familien sind zu sehen. Karussells drehen ihre Runden, viele Kinder spielen an den Buden. Muntere Stimmung, wo man auf der Bürgerweide hinsieht. Gut ist die Stimmung auch bei den Schaustellern.

Bis einschließlich Freitag sollen mehr als 400 000 Besucher da gewesen sein, so Susanne Keuneke, Vorsitzende des Vereins der Schausteller und Marktkaufleute Bremen. Es sei eine „sehr, sehr erfolgreiche Osterwiese“ gewesen. Am Sonntagmittag geht Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Schaustellerverbands Bremen, von annährend einer halbe Million Besuchern an den 16 Tagen des Volksfestes aus. Bei dieser Zahl pendeln sich auch die Angaben des Wirtschaftsressorts ein. „Die Besucherzahl zeigt, dass die Osterwiese ein Erfolg war. Das große Angebot an Fahr- und Spielgeschäften und das vielfältige kulinarische Angebot zieht viele Menschen aus Bremen und dem Umland an“, sagt Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). „Die Osterwiese ist eine etablierte Institution, die zu Bremen gehört.“ 2022 hatte das Frühlingsvolksfest erstmals nach der Corona-Pause wieder ohne pandemiebedingte Einschränkungen stattgefunden und etwa 385 000 Besucher angelockt.

Keuneke macht drei Faktoren für das deutliche Plus aus: die Ferienzeit, die Bremer „Freikarte“ für Kinder und das gute Wetter. Sie habe das Gefühl, es seien weniger Menschen in Urlaub gefahren. Da lockt die Osterwiese. Von einer positiven Wirkung der Urlaubszeit spricht auch Manfred Howey (79) aus Bremen, mit dem „Happy Sailor“ auf dem Volksfest ist. Urlaub sei derzeit teuer. „Wir haben die Preise nicht erhöht“, sagt er. Auch die Leute aus dem Umland haben es in den Ferien leichter, auf die Osterwiese zu kommen. Robrahn sagt, das Preisniveau sei stabil geblieben, nachdem im vergangenen Jahr die Preise wegen teurerer Vorprodukte erhöht werden mussten.

Das Wetter hat mitgespielt

Lars Langenscheidt (33) aus Delmenhorst, der zusammen mit Johann Kutschenbauer das Kinderfahrgeschäft „Highway Rallye“ betreibt, spricht von der häufigen Nutzung dieser Karten. Robrahn äußert sich sehr positiv über die „Freikarte“ und über deren Nutzbarkeit an allen Fahrgeschäften.

Flauschige Gewinne: Lars Kellner aus Bremen auf seinem Los-Stand „Silbermine“ auf der Osterwiese. © Kowalewski

Howey spricht vom Glück mit dem Wetter. Der geringere Publikumsverkehr an den Regentagen sei durch die anderen Tage aufgeholt worden, sagt Langenscheidt. Lars Kellner (53) aus Bremen, mit dem großen Los-Stand „Silbermine“ dabei, ist zufrieden und spricht von einem Besucherverkehr „so gut wie lange nicht“. Hinter ihm: eine bunte Pracht an Gewinnen. Ein besonderer Blickfang sind große und kleine Stoff-Wesen. Mittlerweile laut Kellner schon ein Klassiker, aber noch gefragt, ist Kind-Figur Grogu aus „Der Mandalorian“. Aktuell gefragt sind auch die Plüschfiguren „Bubble Tea“ und ein Stier. „Manchmal setzen wir mit unserem Geschäft Trends“, sagt Kellner. Vom Alter her sei bei den Kunden des Los-Standes alles dabei.

Preiserhöhung am Eisstand wird akzeptiert

Auch am Eisstand gegenüber lief es. Mitbetreiberin Katja Kellner und Frau von Lars Kellner, sagt: „Es war sehr, sehr gut besucht.“ Auch eine wegen höherer Kosten notwendige Preiserhöhung sei akzeptiert worden. Milch und Zucker seien wichtige Vorprodukte. „Die Leute wissen es“, sagt die 53-Jährige. Nichts mehr zu merken ist in dem lebendigen Treiben von der Vorsicht und Distanz der Corona-Zeit. Die Leute sind wieder freier geworden, sagt Schausteller Erich Winter (54) aus Bassum auf seinem Stand „Flower Power“, wo Blumen aus Stoff gepflückt werden können. Er sagt: „Ich liebe meinen Job als ,Florian der Blumenfreund’.“ Er liebe es, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Eine Frau kommt. Sie hat 15 Punkte in Stoffblumen von „Flower Power“ gesammelt. Das sei wie Gold, sagt Winter. „Besser als ein Chip.“

Keuneke sieht bei den Gästen wieder den Wunsch nach dem ganz normalen Volksfest-Feeling, dem gemeinsamen Bierchen, der Bratwurst und einer Tüte Mandeln hinterher. Bis in den Abend seien vielen Familien auf der Osterwiese. Sie sieht ein Wiederaufleben des Volksfestes. Manche Kinder hätten nach der Pandemie erstmals den Zauber von Luftballons und Karussells erlebt.