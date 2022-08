Bremer Messemacher füllen „eine bunte Tüte“

Von: Jörg Esser

Auf der „Trau-Zeit“ am 17. Und 18. September in Halle 6 gibt es jede Menge Brautmode. © M3B/Jan Rathke

Die Messesaison beginnt. 500 Aussteller werden zur „Hanse-Life“ in den Messehallen auf der Bremer Bürgerweide erwartet. Die Erlebnismesse läuft vom 14. bis 18. September.

Bremen – Fünf prallgefüllte Messetage mit rund 500 Ausstellern in sechs Hallen versprechen die Veranstalter: Die „Hanse-Life“ soll von Mittwoch, 14. September, bis Sonntag, 18. September, zur großen Einkaufs- und Erlebnismesse in den Bremer Messehallen und auf der Bürgerweide werden.

„Die ,Hanse-Life‘ steht für Vielfalt, Genuss und Vergnügen“, sagt eine Sprecherin der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft „M3B“. Und sie wird als „größte Shoppingmesse im Nordwesten Deutschlands“ angepriesen. „Das ganze Team arbeitet seit Monaten auf Hochtouren, um den Besuchern eine wunderbare ,bunte Tüte’ zusammenzustellen. Hier soll wirklich jeder auf seine Kosten kommen und sich richtig gut amüsieren”, sagt „Hanse-Life“-Projektleiter Ingo Kleemeyer. „Man kann sich wunderbar treiben lassen und mal hier oder da gucken. Oder man geht gezielt in die Themenwelt, die einen besonders interessiert, und bringt sich einmal rundum auf den aktuellen Stand der Dinge”, ergänzt Kerstin Renken, Bereichsleiterin für Publikumsmessen bei „M3B“.

Am bewährten Konzept wird nicht gerüttelt: Die Aussteller präsentieren neue Produkte und haben „die bewährten Lieblingsstücke im Gepäck“, heißt es. Für die Besucher werden unterschiedliche Themenwelten aufgebaut und in den Hallen und auf dem Freigelände auf den 40 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche verteilt. „Die Palette reicht von Kunsthandwerk und Deko über Haushalt, Mode, Beauty und Wellness bis hin zu Mobilität, E-Sports und Wohnen“, sagt die Messe-Sprecherin.

40000 Quadratmeter Ausstellungsfläche

In Halle 2 gibt es zahlreiche Kreativ-Workshops – zu Themen wie Dosen-Upcycling und Siebdruck. In der Showküche der Messe geht’s derweil ums Essen und Trinken. Wer mag, kann Bier brauen, Cup-Cakes backen oder sich an die Zubereitung von zuckerfreiem Kuchen machen. Vor Ort ist unter anderem Barbara Stadler, Fernsehköchin und Küchenmeisterin aus Martfeld („Die Kastanie“).

In Halle 5 gibt es einen neu geschaffenen Outdoor-Bereich, wo jede Menge Ideen und Anregungen fürs „Draußensein“ serviert werden – für Trips mit dem Fahrrad, dem E-Scooter, dem Skateboard oder zu Fuß. Auch eine große Teststrecke wird aufgebaut, heißt es.

Zum Ausstellungsprogramm kommen wieder drei Sonderveranstaltungen hinzu, die jeweils eine ganze Halle oder das Außengelände bespielen und zwei Tage dauern – „In-Vita“, „Trau-Zeit“ und „Grill-Gut“.

Drei zweitägige Sonderveranstaltungen

Die „In-Vita“ läuft am Mittwoch und Donnerstag, 14. und 15. September, in Halle 6, wird von rund 70 Ausstellern bestückt und spricht die Generation 60plus an. „Es ist die ideale Plattform für alle, die sich aktiv und selbstbestimmt auf das Leben im Alter und den Ruhestand vorbereiten und die neu gewonnen Zeit für Reisen, Hobbys und Sport nutzen wollen“, sagt Kleemeyer.

Freunde treffen, eine Kleinigkeit essen und trinken – einfach eine gute Zeit haben. Damit werben die Veranstalter der „Hanse-Life“, die vom 14. bis 18. September in den Bremer Messehallen und auf der Bürgerweide stattfindet. © M3B/Jan Rathke

Bei der „Grill-Gut“ am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. September, geht es „nicht nur um die Wurst“, sagen die Messemacher. 45 Aussteller präsentieren auf der Bürgerweide (auf 5 500 Quadratmetern) unter anderem diverse Grills und Zubehörartikel. „Die Besucher dürfen sich natürlich auch von der Qualität der so gegarten Speisen überzeugen“, heißt es weiter. Außerdem ist die „Grill-Gut“ Austragungsort der fünften Bremer Landesgrillmeisterschaft. Titelverteidiger ist das Team „BBQ“ aus Massen (in Unna).

Heiratswillige kommen auf der zeitgleich mit dem Grill-Event in Halle 6 stattfindenden Sonderveranstaltung „Trau-Zeit“ auf ihre Kosten. Knapp 80 Aussteller wollen wertvolle Tipps geben und so für eine möglichst unkomplizierte und stressfreie Hochzeitsorganisation sorgen – vom Save-the-Date bis zu den Flitterwochen. Zum Rahmenprogramm zählen Modenschauen, Live-Musik und Tanzvorführungen.

Die „Hanse-Life“ öffnet in der Zeit vom 14. bis 18. September am Mittwoch, Donnerstag, Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr und am Freitag von 10 bis 20 Uhr. Im Online-Vorverkauf (www.nordwest-ticket.de) kostet ein Tagesticket für Erwachsene zehn Euro. Das Feierabendticket (ab 15 Uhr) sowie das „Happy-Friday“-Ticket (für den 16. September) kosten jeweils sechs Euro. Vor Ort sind alle Tickets ein Euro teurer.

Auf der Bürgerweide stehen laut Veranstalter rund 2 000 Parkplätze zur Verfügung. Der Tageshöchstpreis liegt bei sechs Euro.