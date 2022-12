Bremerhaven: „Eine neue Kaje vor der Kaje“

Von: Jörg Esser

Der abgesackte Moleturm brachte Bremerhaven und damit auch die Hafengesellschaft Bremenports im August bundesweit in die Schlagzeilen. Abriss und Neubau der Nordmole werden mit 25,4 Millionen Euro veranschlagt. © DPA/Hibbeler

Die Umschlagszahlen in den Häfen in Bremen und Bremerhaven sind im Jahr 2022 erneut zurückgegangen. Das geht aus den Bilanzen des Häfenressorts und der BLG hervor.

Bremen – Das Land Bremen will bis in den nächsten zehn Jahren 500 Millionen Euro in die Erneuerung der Häfeninfrastruktur investieren. Das sind umgerechnet 50 Millionen Euro pro Jahr. So steht es im Hafenentwicklungskonzept 2035, betonte Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) am Montag vor der Landespressekonferenz.

Zu den Zukunftsprojekten zählt unter anderem die Weiterentwicklung des Containerterminals in Bremerhaven (CT I bis IIIa). Laut Robert Howe, Geschäftsführer der Hafengesellschaft Bremenports, geht es dabei um einen massiven Vorbau an der 2,8 Kilometer langen Kaje. „Wir wollen eine neue Kaje vor der Kaje bauen.“ Frank Dreeke, Chef der BLG Logistics, ergänzte: „Das wird eine Operation am offenen Herzen, bei vollen Umschlagsbetrieb.“ Eine Studie sei in Auftrag gegeben worden, so die Senatorin. Die Ergebnisse sollen im Laufe des nächsten Jahres präsentiert werden. Auch die Ergebnisse von Potenzialstudien für den südlichen Fischereihafen und zum Thema Wasserstoff kündigte Schilling für die kommenden Monate an.

Hinzu kommt unter anderem der Neubau der Nordmole an der Einfahrt zur Geeste in Bremerhaven. Die Mole brachte die Seestadt und Hafenports im August in die bundesweiten Schlagzeilen, als sie absackte und das darauf stehende Leuchtfeuer einzustürzen drohte. In einer aufwendigen Aktion wurde das markante rote Haupt des Turms gerettet. Für Abriss und Neubau der Mole werden 25,4 Millionen Euro veranschlagt.

Abriss und Neubau des Molenturms kosten 25 Millionen Euro

Zurück in die Gegenwart: Derzeit läuft unter anderem der Neubau des Kreuzfahrtterminals Columbuskaje (80 Millionen Euro) auf Hochtouren. Der erste große Abschnitt soll im Frühjahr fertiggestellt sein, sagte Howe. Fertiggestellt sind laut Senatorin der Neubau der Westkaje im Kaiserhafen (Kosten: 32,7 Millionen Euro) und der Kaje 66 (17,7 Millionen Euro) im Eckbereich der Columbuskaje und der Einfahrt zur Nordschleuse. „Als Land werden wir weiterhin unserer Verantwortung für die Bremischen Häfen gerecht, indem wir die Kajen und Terminals fit für die Zukunft machen“, versprach Schilling. Und Howe ergänzte: „Wichtiger als die Zahlen von heute sind die Projekte für morgen.“

Das mag sein. Die aktuellen Zahlen sind aber zumindest markante Momentaufnahmen. Und eben auch ein Kernthema der Hafenbilanz. Nach Schätzungen des Ressorts sinkt der seeseitige Güterumschlag im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf etwa 64,5 Millionen Tonnen. Schilling macht für die Einbußen die weltweite Konjunkturschwäche, die wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie vor allem durch die chinesische Null-Covid-Politik verursachte Störungen der globalen Lieferketten verantwortlich.

Hoher Zuwachs im Kreuzfahrtgeschäft

Der prognostizierte Gesamtumschlag setzt sich zusammen aus dem Umschlag der Hafenanlagen in Bremen-Stadt mit 12,2 Millionen Tonnen (minus 5,4 Prozent) und Bremerhaven mit 52,4 Millionen Tonnen (minus 7,9 Prozent). In der Seestadt brach der Containerumschlag um 8,5 Prozent auf 47,3 Millionen Tonnen ein, so Schilling. Auch die Containeranzahl in Standardcontainern fällt mit 4,6 Millionen TEU um 8,1 Prozent geringer als im Vorjahr aus. Positiv habe sich das Kreuzfahrtgeschäft entwickelt. 110 Schiffsabfertigungen bedeuteten ein Plus von 190 Prozent gegenüber dem stark von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2021. Mit mehr als 232 000 Passagieren sei fast das Vor-Corona-Niveau erreicht worden.

Dreeke sagte, die BLG habe sich im „fragilen Gesamtsystem sehr vernünftig bewegt“, sich als robust und anpassungsfähig erwiesen und so das „Multi-Krisen-Jahr 2022 gemeistert“. Das Ergebnis werde besser ausfallen als geplant, so der BLG-Chef.

Neustädter Hafen legt um 20 Prozent zu

Am Autoterminal Bremerhaven werde das Unternehmen etwas mehr als 1,6 Millionen Fahrzeuge umschlagen. 2021 waren es 1,7 Millionen, vor Corona zuletzt 2,1 Millionen. Positive Ergebnisse erzielte die BLG im Neustädter Hafen, laut Dreeke „der einzige Universalhafen im Land Bremen und Europas größtes Terminal für Stück- und Schwergut“. Bis Ende des Jahres werde hier ein Umschlagsvolumen erwartet, das um 20 Prozent über dem Vorjahreswert liege.