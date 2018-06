Frauenrechtlerin Marie Mindermann: Eine mutige Schreiberin

Bremen - Von Nina Seegers. Sie war für ihre Zeit eine außergewöhnlich gebildete Frau, schrieb unter einem Pseudonym für diverse Zeitungen und verfasste Gedichte auf Plattdeutsch. Der Bremer Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Marie Mindermann (1808-1882) ist eine Folge unserer Serie „Bremer Frauengeschichten” gewidmet.

Obwohl die Tochter eines Drechslermeisters aus einfachen Verhältnissen stammte, war Marie Mindermann eine außerordentlich begabte und gebildete Frau. Schon mit fünf Jahren habe sie lesen können, heißt es. Nachdem sie die Domschule absolviert hatte, besuchte sie die Gelehrtenschule in Bremen – für eine Frau aus nichtbürgerlichen Verhältnissen war das zu Beginn des 19. Jahrhunderts außergewöhnlich.

Ebensowenig war es zu jener Zeit üblich, dass Frauen Schriften und Artikel verfassten. Deshalb schrieb die Bremerin ab 1830 für den „Bürgerfreund” und den „Bremer Stadtboten” anonym oder unter Pseudonymen.

Mindermann war darüber hinaus auch eine politisch engagierte Frau, die schon damals liberal und demokratisch dachte und kein Blatt vor den Mund nahm. Zu Zeiten der Deutschen Revolution unterstützte sie ab 1850 beispielsweise den Pfarrer der Bremer Kirche Unser Lieben Frauen, Rudolph Dulon, indem sie anonym Texte für ihn schrieb. Dieser war der Vertreter der radikalen Demokraten und Herausgeber der „Tages-Chronik” und des „Weckers”.

Vom Senat verklagt

Für ihre politischen Texte, in denen sie das damalige Gesellschaftssystem zum Teil heftig kritisierte, wurde die damals 43-Jährige vom Bremer Senat verklagt und wegen Verunglimpfung des Senats zu acht Tagen Gefängnis verurteilt. Von da an konnte sie viele Jahre in Bremen keine Texte mehr veröffentlichen und musste sich Verlage in anderen Städten suchen. Mindermann war aber nicht nur eine mutige Schreiberin, sondern auch eine frühe Frauenrechtlerin.

Ende der 1860er Jahre gründete sie mit Ottilie Hoffmann, Henny Sattler und anderen Frauen den „Bremer Verein zur Erweiterung des weiblichen Arbeitsgebietes”, der später als „Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein” bekannt wurde. Der Verein trat unter anderem für das Frauenwahlrecht ein, das in Bremen dann ja erst 1918 in Kraft trat.

Die Bremerin blieb Zeit ihres Lebens unverheiratet und hatte keine Kinder. Stattdessen lebte sie ab 1852 mit ihrer Freundin, der Harfinistin Caroline Lacroix, zusammen. Die beiden Frauen wohnten viele Jahre in der Westerstraße 56 in der Bremer Neustadt. Ihren Lebensabend verbrachten sie zusammen im St.-Remberti-Stift.

Letztes Buch im Jahr 1879

Ihr letztes Buch, eine Sammlung von Volksweisheiten und Bibelsprüchen, gab Mindermann 1879 heraus, für das sie Lob und Anerkennung erhielt. Texte daraus, die als besonders anregend und belehrend galten, wurden zum Beispiel den Mädchen in der Nähschule des Erwerbsvereins während des Nähens vorgelesen.

Marie Mindermann starb im Alter von 75 Jahren 1882. Heute erinnert die Marie-Mindermann-Straße in Obervieland an die engagierte Bremer Schriftstellerin und Frauenrechtlerin.