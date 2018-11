Mutmaßliche Entführung: Gericht steht weiter vor komplizierter Beweisaufnahme

Die Angeklagten werden in den Gerichtssaal geführt. Alle fünf sitzen aktuell in Untersuchungshaft.

Bremen - Von Steffen Koller. Es geht um Geld, verletzte Ehre, einen Raub – und um ein mutmaßliches Opfer, das selbst Täter sein soll. Im Prozess gegen fünf Männer im Alter von 30 bis 42 Jahren, denen vor dem Bremer Landgericht unter anderem Geiselnahme vorgeworfen wird, steht die Kammer weiter vor einer komplizierten Beweisaufnahme. Dies zeigte sich auch am Freitag eindrucksvoll.

Der Prozessauftakt im April ließ bereits erahnen, dass die Anklage es in sich haben könnte. Maskierte und schwerbewaffnete Polizisten mit Spürhunden sicherten den Gerichtssaal ab.

Noch bis heute begleiten Beamte und ein halbes Dutzend Sicherheitsleute das Verfahren. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern vor, einen 50-Jährigen im April 2016 über mehrere Tage entführt, gefesselt und körperlich misshandelt zu haben. Außerdem sollen die Männer ihrem Opfer mit dem Tode gedroht haben. Hintergrund: Das mutmaßliche Opfer soll kurz zuvor an einem Raubüberfall auf eine Teestube in Huchting beteiligt gewesen sein und die Männer wollten wohl mit der Entführung Informationen über die Hintermänner erpressen.

Das vermeintliche Opfer, der Hauptbelastungszeuge im Prozess, verweigerte die Aussage. Der Mann sitzt aktuell in einem Wiener Gefängnis. Umso mehr ist die Kammer auf Zeugenaussagen angewiesen, zumal auch die Angeklagten bislang schweigen. Doch reden will keiner so recht. Ein Zeuge (50), der am Freitag hätte für Aufklärung sorgen können, verweigerte die Aussage. Er selbst ist laut Akten womöglich bei der Geiselnahme anwesend gewesen. Licht ins Dunkel brachte ein Polizist (58), der den Zeugen vernommen hatte.

Der Zeuge will keine Namen nennen - aus Angst vor „Stress“

Dem Beamten gegenüber soll der Mann angegeben haben, er habe den Entführten in der besagten Teestube gesehen – um ihn herum „viele Männer, die auf ihn einredeten“. Es habe auf ihn wie ein „Verhör“ gewirkt. Zudem soll der Mann eine „Bandage“ am Kopf getragen haben. „Fast alle in Huchting“ wüssten, was in der Teestube passiert sei, so der Mann gegenüber des Polizisten.

Namen möglicher Beteiligter wollte er nicht nennen, das würde nur „Stress“ geben, soll der Zeuge gesagt haben. Auf die Frage, was der Zeuge vermute, warum der Mann offenbar entführt und misshandelt wurde, habe er geantwortet: „Der hat Scheiße gebaut.“

Vorsitzender Richter Thorsten Prange wandte sich zuvor persönlich an einen der Angeklagten. Der Mann war wütend, weil es im Fall des mutmaßlichen Raubes noch immer zu keiner Anklage gekommen ist. Richter Prange konterte, auch der Angeklagte habe gegenüber der Polizei „eine Mauer des Schweigens“ aufgebaut – und „die Sache dann womöglich selbst in die Hand genommen“. Prange versicherte, der Raub würde bei einer möglichen Verurteilung hinsichtlich des Strafmaßes vom Gericht „berücksichtigt“ werden.

Einen Lichtblick gab es dann doch: Arif Kaya, Anwalt des Angeklagten Kemal Y., sagte: „Mit einer Einlassung meines Mandanten ist zu rechnen.“ Wann, ließ er zunächst offen.