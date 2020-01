„One Vision of Queen“: Eine Legende lebt auf

Der Kanadier Marc Martel (hier in Köln) will den legendären „Queen“-Sänger Freddie Mercury in der Show „One Vision of Queen“ wiederaufleben lassen.

Bremen – Schließt man die Augen und lauscht dem Gesang von Marc Martel – es könnte in der Tat „Queen“-Legende Freddie Mercury sein. Es ist schon verblüffend, wie ähnlich die Stimme des 43-jährigen Kanadiers der kraftvollen Stimme des früh verstorbenen „Queen“-Sängers ist. Bremer und Buten-Bremer können sich selbst davon überzeugen: bei der Show „One Vision of Queen feat. Marc Martel“. Zu sehen ist sie am Mittwoch, 8. Januar, 20 Uhr, in der Halle 7 auf der Bürgerweide. Es ist der Tourstart für Europa.

Seine Landsfrau Céline Dion rührte Martel in einer kanadischen Talkshow mit seiner Version von „Somebody to love“ zu Tränen. In dem Film „Bohemian Rhapsody“, der die Geschichte Freddie Mercurys samt Gründung der Band „Queen“ behandelt, ist Martels Stimme – neben anderen – auch zu hören.

Freddie Mercury ist eine Musik-Legende. Von Natur aus ein Bariton, konnte er die verschiedenen Register seiner Stimme in vielfältiger Weise einsetzen. Mercury starb 1991 im Alter von nur 45 Jahren. Der kanadische Rocksänger Marc Martel bringt den Ausnahmekünstler nun gesanglich zurück auf die Bühne. Dafür wurde die Konzertshow „One Vision of Queen“ geschaffen, die ihren Europa-Tourstart in Bremen feiert. Veranstalter Semmel Concerts (Hamburg) rechnet in der Halle 7 mit etwa 2500 Zuschauern.

Martel will Phänomen „Queen“ wiederaufleben lassen

„Queen“ hat legendäre Hits abgeliefert, die auch heute noch – 28 Jahre nach dem Tod Mercurys – gespielt werden. „Bohemian Rhapsody“ und „We are the champions“ sind nur zwei davon. Martel will das Phänomen „Queen“ wiederaufleben lassen. Seit seinem Tod wird dem künstlerischen Schaffen Mercurys Tribut gezollt. Sowohl die Originalmusiker als auch diverse Cover- und Tribute-Bands spielen das Repertoire. Doch eine Stimme wie Mercurys wird es womöglich nicht wieder geben. Aber Martel kommt ganz nah ans Original heran. Er verblüffte vor acht Jahren mit einem Video, das im Netz die Runde machte, also viral ging. Mit dem Video bewarb sich der Kanadier für die von den „Queen“-Mitgliedern Brian May und Roger Taylor konzipierte Show „Queen Extravaganza“. May und Taylor, so eine Sprecherin des Veranstalters, zögerten keine Sekunde und verpflichteten ihn sofort. Seitdem hat Marc Martel eine erstaunliche Karriere in den USA und Kanada hingelegt und große Erfolge, insbesondere als Stimme von Freddie Mercury, gefeiert. Nun kommt „One Vision of Queen feat. Marc Martel“ erstmals nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.

Martel wurde im November 1976 im kanadischen Montreal geboren und lebt heute in Nashville. Lange vor dem Hochladen des mittlerweile über 30 Millionen Mal geklickten Bewerbungsvideos hatte er sich bereits der Musik verschrieben. Mit der Band „Downhere“, die er zusammen mit einem Collegefreund 1999 gründete, gab er in diversen Ländern Konzerte. Ein Musikerfreund war es, der Martel 2011 den Link zum „Queen“-Contest weiterleitete. Martel zögerte zunächst, heißt es. Doch Freunde und Familie überzeugten ihn, sich zu bewerben – mit „Somebody to love“, dem Lied, das später Céline Dion zu Tränen rührte.

Roger Taylor beschreibt Marc Martel folgendermaßen: „Du hörst die Stimme, Du schließt die Augen, und Du denkst, es ist Freddie. Es ist schon fast unheimlich.“ Wer's nicht glaubt, kann es sich hier anhören:

Tickets für die Show am 8. Januar, 20 Uhr, in der Halle 7 gibt es für etwa 50 bis 80 Euro in den Geschäftsstellen unserer Mediengruppe und auf eventim.de.