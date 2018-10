Bremen: Eine Innenstadt im Wandel

Bremen - Von Viviane Reineking. Minh Kha bereitet Cappuccini und Espressi im Akkord zu. Im Café „Minkens“ in der Katharinenpassage herrscht Hochbetrieb. Im Gegensatz zum gegenüberliegenden „Stadtwirt“. Der ist aktuell geschlossen. Doch Kha hat beobachtet: In dem Lokal mit dem mittelalterlichen Flair tut sich etwas. So wie an zahlreichen weiteren Stellen der Bremer Innenstadt.

„Vorübergehend geschlossen“, heißt es an der Eingangstür. Pappkartons stapeln sich im Inneren, Handwerker tun ihre Arbeit. „Gerade wurden Tische und Stühle abgeholt“, erzählt Kha am Freitag. Interesse an dem Gastrobetrieb haben soll Martin Bielefeld. Das hat auch Kah gehört. Der Inhaber des Restaurants „Zum Platzhirsch“ nahe dem Unisee war für eine Bestätigung am Freitag allerdings nicht zu erreichen.

Vermieterin der Lokalität ist die Bremer Parkhausgesellschaft Brepark. „Wir sind in Gesprächen“, sagte dazu Geschäftsführerin Erika Becker – allerdings ohne einen konkreten Namen zu nennen. „Und wir haben ein gutes Gefühl.“ Was bedeutet: Läuft alles nach Plan, könnte noch in diesem Jahr eine neue Gastronomie eröffnen. Das würde auch den Inhaber des Cafés „Minkens“ freuen: „Dann wird es hier hoffentlich wieder etwas lebhafter.“

+ „Vorübergehend geschlossen“: Im „Stadtwirt“ werkeln derzeit Handwerker. © Reineking Kalt bleibt die Küche derzeit auch im Restaurant des Brepark-Parkhauses an der Langenstraße. War Gastronom Jürgen Lonius dort lange erfolgreich, scheiterten danach an derselben Stelle innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Betreiber mit ihren Konzepten: Auf das „Charles“ folgte die „Brasserie Langenstraße“ von Hamid Daftary („Jackie Su“). Seit Mai steht das Restaurant wieder leer. Dass für einen Standort mehrere Betreiberwechsel innerhalb kurzer Zeit nicht gut sind, bestätigt auch die Brepark-Chefin. Aber: Man verhandele „sehr konkret“ mit einem Interessenten, ein Vertrag könne vielleicht noch im Oktober unterschrieben werden.

Zum Jahresende schließen wird derweil das alteingesessene Bekleidungsgeschäft „Roland Moden“ in der Lloyd-Passage, Ecke Sögestraße. „Der 22. Dezember ist unser letzter Verkaufstag“, sagt Jasmine Rabini, Assistentin von Geschäftsführer Jochem Hauser. Deshalb gehen derzeit nicht nur Kleidungsstücke über den Ladentisch, sondern auch Dekoartikel, Einrichtungsgegenstände – und Schaufensterpuppen. Das Haus soll komplett saniert und neu vermietet werden.

+ Yanna Hanscomb vom Dessous-Laden „Tizz & Tonic“ aus dem „City-Lab“. © Reineking Ein neues Gesicht bekommt auch der Lloydhof (wir berichteten). Noch halten ein paar Mieter des Zwischennutzungskonzepts „City-Lab“ ihre Stellung. Spätestens zum Jahresende ist auch für sie Schluss. Für „Tizz & Tonic“ etwa gilt das nur für den Standort: Yanna Hanscomb und Schwester Imke schließen ihren Laden, in dem sie selbstgefertigte Dessous anbieten, Ende November. Sie zieht es dann „in die Nähe des Schüsselkorbs“.

Unterschrieben sei der Mietvertrag noch nicht, weshalb man Näheres noch nicht verraten wolle. Nur einige Schritte weiter, ebenfalls am Ansgarikirchhof gelegen: das „Bremer Carree“. Hier möchte im Frühjahr das Aachener Modehaus Appelrath Cüpper eine Filiale eröffnen. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest, so eine Sprecherin des Unternehmens, das sich auf Damenmode spezialisiert hat.

+ Minh Kha und Buu Linh vom Café „Minkens“ gegenüber vom Eingang des ehemaligen „Stadtwirts“ hoffen, dass in das Lokal bald wieder Leben einzieht. © Reineking Für Stefan Brockmann von der Einzelhändlervereinigung City-Initiative ist das ein „großer Gewinn, der die Obernstraße attraktiver macht und auch den Hanseatenhof deutlich beleben wird“. Und es tut sich noch mehr in Bremens City: Der Dessous-Shop „Calida“ , vormals am Hanseatenhof, eröffnet demnächst neben „Nordsee“ in der Sögestraße, „Licht am Wall“ dagegen schließt.

Nicht nur aufgrund der Engagements von Kurt Zech (Stichwort „City-Galerie“) und Christian Jacobs („Balge-Quartier“) sieht Brockmann die Innenstadtentwicklung positiv. Zech möchte, wie berichtet, das Parkhaus Mitte abreißen und mit Karstadt-Haus und Kaufhof-Gebäude ein neues Innenstadt-Quartier errichten.

Investor Jacobs will einen Brückenschlag vom derzeit im Bau befindlichen Stammsitz an der Obernstraße über die Langenstraße zur Weser schaffen. Brockmann: „Nur wenige Städte verbreiten derzeit so viel Aufbruchstimmung wie Bremen.“ Und in den 1A-Lagen gebe es nur wenig Leerstand.