Eine „Infusion“ aus Freiburg

Jazzchor singt im Sendesaal

+ © Jazzchor Freiburg Der Jazzchor Freiburg gastiert morgen mal wieder im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee. © Jazzchor Freiburg

Bremen - Von Jörg Esser. Alle Jahre wieder kommt der Jazzchor Freiburg zu einem Konzert in den denkmalgeschützten Sendesaal Bremen an der Bürgermeister-Spitta-Allee 45 in der Vahr. Morgen, Dienstag, ist die aktuell 22-köpfige Formation ebendort mit ihrem Programm „Infusion“ und mit Band zu Gast.