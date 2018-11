Auszeichnungen für einfallsreiche Betriebe beim „Mahl des Handwerks“

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Die Wirtschaft braucht Handwerker, aber die Betriebe werden weniger – das kann es nicht sein“, sagt Jan-Gerd Kröger, Präses der Handwerkskammer.

„Wir haben eine gute Konjunktur. Und trotzdem keinen Aufwuchs an Selbstständigen im Handwerk. Früher haben junge Leute eher den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.“ Wie findet das Handwerk neue Mitarbeiter? Ein großes Thema beim 52. „Mahl des Handwerks“ am Mittwochabend.

300 Gäste waren in den Sparkassen-Räumen am Brill dabei. Und einmal mehr zeichneten Sparkasse und Handwerkskammer Betriebe aus, die mit Innovationen auf sich aufmerksam gemacht haben. Die insgesamt 6 000 Euro Preisgeld sollen auch dazu beitragen, Menschen für Handwerksberufe zu interessieren, zu gewinnen.

„Mitarbeiter zu finden, das ist ein ganz heißes Thema im Handwerk“, sagt Peter Senkowski, Inhaber der Bremer Firma D‘Behr Elektrotechnik und einer der Preisträger. D‘Behr Elektrotechnik hat in der Kategorie „Gesellschaftliche Verantwortung“ gewonnen. Senkowski sagt, ihm komme es nicht so sehr auf die Schulzeugnisse an, die jemand mitbringt. Sondern mehr auf den Eindruck, dass der Kandidat sich dauerhaft für den Elektrikerberuf wird begeistern können. Denn: „Es ist eine harte Arbeit.“

Als Senkowski den Betrieb 2002 übernahm, hatte er zwei Mitarbeiter. Bald waren es 20, heute sind es 40. Qualifiziertes Personal zu gewinnen, um das Wachstum abzusichern – eine Herausforderung. Senkowski setzt dabei auch auf Flüchtlinge. D‘Behr Elektrotechnik beschäftigt drei Azubis aus Syrien und Afghanistan, zwei Elektrohelfer aus Syrien und dem Iran sowie einen weiteren Mitarbeiter aus dem Iran. Integrationsfragen werden dabei ganz praktisch angegangen: „Bei der Grillparty stellen wir einen zweiten Grill dazu.“ Schwieriger sei die Sprachbarriere: „Ein Problem, das wir jetzt lösen müssen.“ Und so komme nun einmal wöchentlich eine Dozentin ins Haus – um mit den Flüchtlingen Deutsch zu üben.

In der Kategorie „Technologie und Nachhaltigkeit“ ging der Preis nach Bremerhaven – an Indorf Orthopädie-Schuhtechnik, 1937 gegründet. Das Familienunternehmen verbindet klassisches Handwerk mit zeitgenössischer Technologie (2D-Scanner, 3D-Druck); es geht um orthopädische Schuhe und um Fußschutz. In diesem Jahr hat Indorf einen Neubau bezogen, in dem Arbeits- und Gesundheitsschutz große Rollen spielen: Maschinen lassen sich in der Höhe verstellen, Absaugsysteme nehmen Staub auf.

In der Kategorie „Existenzgründung“ gewannen Nora Osler (33, Raumausstatterin, Schwerpunkt Polsterei) und Anne Katherine de Walmont (30, Damen-Maßschneiderin, Segelmacherin, Handweberin). In Findorff haben sie eine Gemeinschaftswerkstatt („Stoffe auf Reisen“) eröffnet. „Unsere Gewerke ergänzen sich sehr gut“, sagt de Walmont. Ein Ziel ist es, Materialreste zu vermeiden. Wird etwa ein Stuhl restauriert und gepolstert, werden Stoffreste zu Taschen verarbeitet. „Zwei junge Frauen, die einen Plan und Mut hatten und auf Kooperation statt Konkurrenz gesetzt haben“, lobt Martina Jungclaus, Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer.