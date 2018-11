„Nacht der Jugend“ im Rathaus: „Eine gute Medizin gegen Hass“

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. „Was geht mich das an?“, so lautet in diesem Jahr das Motto der „Nacht der Jugend“. „Viel“, ist die klare Antwort von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). Er verweist auf das historische Element, also die Reichspogromnacht vor 80 Jahren, aber auch auf die aktuelle Lage. Sieling freut sich auf Tausende von jungen Menschen, die morgen, Donnerstag, ab 18 Uhr, das Rathaus bevölkern werden.

Zum 21. Mal öffnet sich das Rathaus für die „Nacht der Jugend“, damit die Verbrechen der Nazizeit nicht in Vergessenheit geraten. Mehrere hundert Jugendliche haben die Veranstaltung seit Monaten vorbereitet. Die Besucher bekommen jede Menge Infos, Tanz, Theater, Musik, Gespräche und Diskussionen geboten – bis in den späten Abend hinein. Die offizielle Eröffnung findet um 18.30 Uhr statt. Neben Sieling wird Zeitzeuge Kurt Nelhiebel dabei sein. Der 91-Jährige wurde im April mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der frühere Nachrichtenchef von Radio Bremen setzt sich seit vielen Jahren für Versöhnung und Erinnerung ein. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten auch in Bremen Synagogen und jüdische Geschäfte, Wohnungen wurden zerstört. Juden wurden misshandelt und ermordet.

Zurück zum Motto der Nacht „Was geht mich das an?“. Angesichts zunehmender Gewalt in der Gesellschaft müsse man sich einmischen, so Ulli Barde (Verein Sportgarten) vom Organisationsteam. „Wir dürfen nicht wegschauen, das zeigt die Geschichte“, sagt Barde. Und betont: „Die ,Nacht der Jugend' ist eine gute Medizin gegen Hass.“ Mit Blick auf das Motto der Veranstaltung hofft Mit-Organisatorin Mirijam Hafner, dass sich Menschen, die sich bisher nicht mit dem Thema rund um Erinnerung, Demokratie und Gewalt beschäftigen, „wachgerüttelt werden“. Derya Keyssler, seit elf Jahren im Team, freut sich aufs Rathaus: „Aufgewachsen in Gröpelingen als Gastarbeiterkind, wäre es damals für mich undenkbar gewesen, eine Veranstaltung im Rathaus mitzugestalten.“

Für Bürgermeister Sieling ist die „Nacht der Jugend“ „wertvoll und unverzichtbar“, da sie ermutige, die Zukunft mitzugestalten und für ein kreatives, weltoffenes Bremen einzutreten.

Apropos weltoffen: Zu Gast ist unter anderen eine Bremer Partnerschule aus dem südafrikanischen Durban. Zum Programm gehören ferner Chöre, Streicher, Rapper, Slammer, Jazz-, Pop-, und Rockmusiker wie Eric Lion, „Swank Think“, Tänzer der Gruppe „Regenbogen“ sowie „Loco‘s Kidz“, Raoky und Rike Mey. Hauptact ist um 20.50 Uhr die Gruppe „Aletschko“ aus Berlin mit Frontmann Alexey Kochetkov. Bei der Podiumsdiskussion (19.45 Uhr) unter dem Motto „Butter bei die Fische: Jugend fragt, Politik antwortet“ geht es um Herausforderungen europäischer Politik. Zu den Ehrengästen des Abends zählt auch Matthias Heyl, Leiter der Gedenkstätte Ravensbrück.

