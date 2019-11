Eine „grüne“ Wasserstoffwelle

„Grüner“ Wasserstoff soll zu einem Energieträger der Zukunft werden. Darauf basiert die „Wasserstoffstrategie“ der fünf norddeutschen Bundesländer. Bremerhaven soll zu einem Kompetenzzentrum für Wasserstoff werden. In ein zweijähriges Modellprojekt fließen 20 Millionen Euro.

VON JÖRG ESSER

Bremen – „Grüner“, also aus erneuerbaren Energiequellen gewonnener Wasserstoff ist noch teuer. Es ist ein Zuschussgeschäft, weil für die Produktion aus Elektrolyse Strom gebraucht wird. Noch ist es günstiger, für die Herstellung Gas zu importieren. Doch das soll sich ändern. Und Bremen will eine Vorreiterrolle spielen.

Der Senat hat am Dienstag das Modellprojekt „Wasserstoff – grünes Gas für Bremerhaven“ beschlossen. In dessen Rahmen will das Fraunhofer-IWES-Institut auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes Luneort ein Elektrolyse-Testfeld aufbauen. Außerdem wird die Anwendung des Wasserstoffs in der Industrie und auf dem Mobilitätssektor erforscht. Hier kommt dann die Hochschule Bremerhaven ins Spiel. In das Modellprojekt, das für einen Zeitraum von zwei Jahren (2020/21) ausgelegt ist, fließen insgesamt rund 20 Millionen Euro. Diese werden je zur Hälfte vom Land Bremen und der EU finanziert.

Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD) sieht die Nutzung von Wasserstoff unter anderem als Speichermedium für regenerativ erzeugten Strom „als Herausforderung und Chance, die Energiewende voranzutreiben“. Übergeordnetes Ziel des Modellprojekts sei es, die Technologie marktreif zu machen. Laut Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) ist es wichtig, bei der Entwicklung „grünen“ Wasserstoffs frühzeitig dabeizusein und alle Potenziale zu nutzen. „Wir wollen Bremerhaven als Standort eines neuen Wirtschaftszweiges positionieren und neue, qualifizierte Arbeitsplätze schaffen.“

Das Fraunhofer-IWES-Institut will in einem ehemaligen Flugplatz-Hangar zwei Elektrolyseure mit einer Leistung von jeweils einem Megawatt aufbauen, sagte Dr. Jan Wenske, stellvertretender Institutsleiter. Für das Projekt soll unter anderem der Strom genutzt werden, den eine Acht-Megawatt-Windenergieanlage auf dem Flugplatz produziert. Die Anlage kann, „wenn sie durchläuft“, laut Wenske eine Tonne Wasserstoff pro Tag produzieren. „Das ist aktive Zukunftssicherung für die breite Einführung der Technologie.“ Etwa 16 der 20 Millionen Euro stehen dem IWES für die „Hardware“ (so Wenske) zur Verfügung. Die restlichen vier Millionen Euro fließen folglich in die „Software“, also in die Anwendungsforschung. „Ziel ist es, für insgesamt vier Anwendungsfelder eine CO2-neutrale Versorgung mittels Wasserstoff zu erreichen“, sagte Dr. Carsten Fichter von der Hochschule Bremerhaven. So sollen durch die Kopplung von Windstrom und Wasserstoff alternative Kraftstoffe für die Schifffahrt erzeugt werden. Zudem soll für eine Großbäckerei ein mit Wasserstoff betriebener Backofen entwickelt und getestet werden.

Zurück zur norddeutschen Wasserstoffstrategie: Die fünf Länder wollen bis zum Jahr 2025 mindestens 500 Megawatt und bis zum Jahr 2030 mindestens fünf Gigawatt Elektrolyse-Leistung in Norddeutschland realisieren. Mit 500 Megawatt könnten rund 150 000 Autos mit grünem Wasserstoff versorgt werden, heißt es.