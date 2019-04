Interview mit Sven Regener über „Element of Crime“, Musik und Romane

Vor Auftritt in Bremen

+ © Charlotte Goltermann Die „unvermeidlichen vier“ von „Element of Crime“ gastieren am 17. und 18. Mai im Pier 2: David Young (v.l.), Richard Pappik, Sven Regener und Jakob Ilja. © Charlotte Goltermann

Bremen - Von Jörg Esser. Seit 33 Jahren spielen sie ihre Songs. Und seither gibt die Band „Element of Crime“ ihre Alben heraus. Im Oktober erschien das jüngste Werk – „Schafe, Monster und Mäuse“. Es ist das 14. und zugleich das längste Album in der Bandgeschichte. Jetzt geht „Element of Crime“ auf Tour.