Prozess um Autoteilediebstahl: „Eine Art Freiberufler“

Bremen - Ein kraftvoller Händedruck, dann folgte die herzliche Umarmung – ungeachtet der mehrjährigen Haftstrafe, zu der am Dienstag ein 31-jähriger Mann vor dem Landgericht Bremen verurteilt wurde, hatte der Angeklagte Grund zur Freude. Denn trotz Schuldspruchs wegen gewerbsmäßiger Hehlerei in acht Fällen und zweifachen versuchten Betrugs verließ er den Verhandlungssaal als freier Mann – vorerst.

Auch gegen einen zweiten der fünf Angeklagten wurde gestern ein Urteil verkündet. „Der Angeklagte wird freigesprochen“, lautete der Tenor. Bei ihm sah das Gericht keinerlei Beteiligung am Teileklau und -verkauf..

Die Anklage von Anfang Juni hatte es in sich: In 40 Fällen des gewerbsmäßigen Diebstahls waren seinerzeit fünf Männer angeklagt; sie sollten zudem als Bande agiert haben. Heute, rund sechs Monate später, hat sich das juristische Blatt für den 31-Jährigen – einst sah ihn die Staatsanwaltschaft als Kopf der Bande an – trotz der Verurteilung gewendet. Wegen der gewerbsmäßigen Hehlerei mit Autolenkrädern, Navigationsgeräten, Airbags und Scheinwerfern in acht Fällen sowie des versuchten Betrugs in zwei Fällen sprach die Kammer den Mann schuldig und verhängte eine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten. Der Angeklagte hatte, so berichtete der Vorsitzende Richter, im Lauf der Beweisaufnahme ein umfassendes Geständnis abgelegt und sich für seine Taten entschuldigt. Zuvor hatten sich Staatsanwaltschaft, Gericht und Verteidigung in einem sogenannten Rechtsgespräch („Deal“) auf einen Strafrahmen geeinigt.

Anders als ursprünglich angeklagt, agierte der Mann, wie es in der Urteilsbegründung hieß, als „eine Art Freiberufler“. Gestohlene Autoteile verkaufte er über das Internet an gutgläubige Interessenten – „wohlwissend, dass sie gestohlen waren“, hob der Vorsitzende Richter hervor. „Dem Angeklagten wurde klar gesagt, dass die Teile aus Diebstählen stammten“, so der Richter weiter.

An den Diebstählen selbst, das ergab die Beweisaufnahme während der rund 30 Verhandlungstage, war der 31-jährige Jordanier nicht beteiligt. Beim Verkauf von zwei Lenkrädern über die Plattform „Ebay“ geriet der Mann dann an verdeckte Ermittler – wenige Zeit später klickten die Handschellen.

Der zweite Mann, dessen Anklagevorwurf heute abgeurteilt wurde, saß ebenfalls seit Anfang Juni auf der Anklagebank und war anfangs des gewerbsmäßigen Diebstahls in vier Fällen beschuldigt. Der Mann war durch eine verdächtige SMS ins Visier der Fahnder geraten. „Ich bin am Rumklauen“, hatte er geschrieben. Für die Ermittler ergab sich daraus ein dringender Tatverdacht, zumal sich der Mann „mehrfach im Dunstkreis der Angeklagten aufhielt“, so der Vorsitzende Richter. Letztlich sei der Mann aber weder an den Diebstählen noch am Weiterverkauf der Teile beteiligt gewesen, befand nun das Gericht.

Gegen die drei weiteren Angeklagten wird weiterverhandelt. Im Gegensatz zu dem jetzt abgeurteilten Duo ließen sie sich nicht auf einen „Deal“ mit dem Gericht ein. Das Verfahren wird dem Vernehmen nach wohl bis Ende 2020 dauern.

Der Haftbefehl gegen den 31-Jährigen wurde noch am Dienstag aufgehoben. Den Schaden von knapp 11.000 Euro, der bei den Diebstählen der Teile entstand, beglich der Mann kurz nach der Urteilsbegründung. Dies war Voraussetzung dafür, dass der Mann seine Haftstrafe erst später antreten muss. Nun, berichtete sein Anwalt nach der Verhandlung, werde sich sein Mandant um seine Familie kümmern und einen Job antreten. Möglich sei in seinem Fall der offene Vollzug der Haftstrafe.