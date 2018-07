„Bremer Frauen-Geschichten”: Die Schweißerin Elvira Vierke

Bremen - Von Nina Seegers. Es müssen gar nicht immer die großen Heldentaten sein, die in unserer Serie „Bremer Frauen-Geschichten” gewürdigt werden. Elvira Vierke (1939 bis 2005) war eine hart arbeitende Frau, die sich in einer von Männern dominierten Welt bewiesen hat – sie arbeitete als Schweißerin auf dem Bremer Vulkan.

Eigentlich hatte Elvira Vierke (geborene Swalkiewiecz) nach der Volksschule ja Friseurin werden wollen, aber die 14-Jährige suchte Anfang der 50er Jahre vergeblich nach einem solchen Ausbildungsplatz. Dennoch sollte die Tochter einer Arbeiterfamilie ein Handwerk erlernen, nur eben ein ganz anderes – aber dazu später…

Als junge Frau schlug sie sich zunächst als Kindermädchen, dann als Serviererin durch. Nachdem sie 1960 heiratete und schon bald der erste gemeinsame Sohn zur Welt kam, arbeitete sie als Weberin. Schließlich musste das Darlehen für das kleine Reihenhaus in Bremen-Hammersbeck abbezahlt werden. Das alleinige Kraftfahrer-Gehalt ihres Mannes reichte da offenbar einfach nicht aus. Nach der Geburt des zweiten Sohnes 1964 blieb Vierke vorerst zu Hause, um für die Kinder da zu sein. Ein paar Jahre später las dann sie eine Stellenanzeige des Bremer Vulkan, in der es hieß, dass auch weibliche Schweißerinnen gesucht und ausgebildet würden. Die Schichtzeiten lagen für die zweifache Mutter günstig: von 17 bis 22 Uhr, denn in der Zeit konnte sich der Mann nach Feierabend um die Söhne kümmern.

Gesagt, getan. Elvira Vierke ließ sich mit 31 Jahren zur Schweißerin ausbilden und bestand die Abschlussprüfung 1970. Das war nicht selbstverständlich, viele ihrer Mitstreiter schafften sie nicht. Die Arbeit als Schweißerin war hart. In einem Interview mit der früheren Bremer Hochschul-Professorin Dr. Renate Meyer-Braun berichtete Vierke viele Jahre später rückblickend, dass man als Schweißer stundenlang im Knien oder Liegen hatte arbeiten müssen, dass man mit einem schweren Eimer und den Elektroden über dem Arm auf hohe Leitern hatte klettern müssen, dass es im Sommer in den dicken Anzügen heiß und im Winter in der unbeheizten Schiffshalle unfassbar kalt war. Außerdem habe die gesamte Belegschaft wegen schechter Entlüftung ständig ungesunde Dämpfe eingeatmet.

Dennoch hielt Vierke ganze 13 Jahre lang durch. Und sie hätte gerne noch weiter gearbeitet, wenn sie nicht krank geworden wäre. Große Anerkennung für ihre Arbeit wurde der „Vulkanesin“ 1983 zuteil: Da durfte sie den Mehrzweckfrachter „Pharos”, an dem sie selbst mitgebaut hatte, taufen. Das war insofern besonders, da eine Schiffstaufe normalerweise den Ehefrauen oder Töchtern der Reeder vorbehalten war. Vierke soll bei dem offiziellen Festakt eine sehr souveräne Rede gehalten haben. Und weil das Ganze so außergewöhnlich war, berichtete selbst die überregionale Presse über die Schiffstaufe und titelte unter anderem „Elviras Nähte halten Ozeanriesen zusammen”. Das Ende des Bremer Vulkan hat Vierke noch miterlebt: Die Werft, die zu den größten Europas zählte, musste den Schiffsbau 1997 nach gut 100 Jahren einstellen. Vierke starb 2005 im Alter von 66 Jahren.