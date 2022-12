Eine Bürgerinitiative feiert Jubiläum: 200 Jahre Kunstverein in Bremen

Von: Thomas Kuzaj

Die Bremer Kunsthalle heute: „Den bildenden Künsten geweiht“, so ist es an der Fassade zu lesen. Zur Ausstellung „Sunset“ schmückt zudem eine Holz- und Lichtinstallation des Schweizer Künstlers Daniel Hausig das Bauwerk. © Kuzaj

Bremen – Der Bremer Senator Hieronymus Klugkist (1778 bis 1851) war ein leidenschaftlicher Sammler und er pflegte ein teures Hobby. Aus – zugespitzt ausgedrückt – genau diesen Gründen gibt es heute die Bremer Kunsthalle. Deren nach wie vor privater Träger, der Kunstverein in Bremen, wird 2023 genau 200 Jahre alt. Das Museum feiert dieses Jubiläumsjahr „mit besonderen Ausstellungen, die zurück und nach vorne schauen“, wie eine Sprecherin es formuliert.

Senator Klugkist sammelte Handzeichnungen, Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte des deutschen Renaissancekünstlers Albrecht Dürer (1471 bis 1528). Klugkist beschäftigte sich ausführlich mit der Kunst, was dem Bildungsideal des aufstrebenden Bürgertums jener Epoche entsprach. Aus diesem Geist heraus entstand die Idee, dir Beschäftigung mit bildender Kunst auf eine breitere Basis zu stellen: Ende 1823 trommelte Klugkist 34 Kunstfreunde – Kaufleute und Senatoren, Ärzte und Juristen – zusammen, um mit ihnen den Kunstverein in Bremen zu gründen.

Eine Gesellschaft mit „Sinn für das Schöne“

Der Verein war anfangs eine geschlossene Gesellschaft, auf 50 – und später 75 – Mitglieder begrenzt, die sich zur gemeinsamen Kunstbetrachtung trafen. Als Vereinszweck wurde festgeschrieben, „den Sinn für das Schöne zu verbreiten und auszubilden“. Bald zeigte sich allerdings, dass die Betrachtung der eigenen Kunstsammlungen auf Dauer womöglich kein ausreichend abwechslungsreiches Vereinsleben garantieren dürfte.

Folglich änderte der Kunstverein schon anno 1824 seine Satzung und formulierte das Ziel, eine vereinseigene Sammlung aufzubauen. Die Bremer Bürgerinitiative in Sachen Kunst kam in Schwung „Der Verein wird bemüht seyn, allmählich Kunstsachen zu sammeln und diese Sammlung zugänglich zu machen“, hieß es nun. Fünf Jahre später, 1829, zeigte der Verein dann im Domkapitelsaal an der Domsheide seine erste Kunstausstellung, die 153 Werke Alter Meister vereinte, vorwiegend handelte es sich um holländische Malerei des 17. Jahrhunderts.

Zutritt gibt es nur mit „anständiger“ Kleidung

Anno 1833 organisierten die bremischen Kunstliebhaber eine ähnliche Ausstellung; bis zur dritten vergingen dann zehn Jahre: 1843 präsentierte der Kunstverein in den Räumen der kaufmännischen Vereinigung „Union von 1801“ insgesamt 559 Werke zeitgenössischer Künstler. Zu dieser Ausstellung erschien zudem ein Katalog. Tausende wollten die Ausstellung sehen, das war ein enormer Erfolg, obwohl – so die Regularien – „nur anständig gekleidete Personen“ Zutritt hatten. Kinder unter zehn Jahren durften die Bilder überhaupt nicht sehen, von heute üblichen Grundsätzen der Bildung und Vermittlung war man noch Lichtjahre entfernt.

Gleichwohl öffnete der Verein sich nun, die Aufnahmebeschränkung wurde abgeschafft. Der Kunstverein wollte wachsen und hatte bald 575 Mitglieder. Aber etwas Grundlegendes und Repräsentatives fehlte noch – ein eigenes Haus! Und auch das sollte nun kommen, die Bürgerinitiative baute sich in den Jahren 1847 bis 1849 ihr eigenes Museum, die Kunsthalle Bremen am Ostertor – und alles selbst bezahlt! Dieses Ziel erreichten die Bremer Bürger als erster Kunstverein in Deutschland. Ein selbstfinanziertes Museum für eine bürgerliche Sammlung, so etwas gab es sonst nirgendwo.

Rutenberg baut die Bremer Kunsthalle

Architekt des Bauwerks war der Bremer Baumeister und spätere Brauereibesitzer und Beck‘s-Begründer Lüder Rutenberg (1816 bis 1890). 1902 folgte ein Erweiterungsbau, nach dem Zweiten Weltkrieg mussten schwere Schäden behoben werden. Ein Anbau folgte 1982. Im Zuge der großen Erweiterung 2011 mit zwei neuen Seitenflügeln wurde der 82er-Anbau abgerissen.

Doch noch einmal zurück ins 19. Jahrhundert. Für ein eigenes Museum brauchten die Bremer natürlich auch eine noch umfangreichere eigene Sammlung – und eben diese Sammlung wuchs einmal mehr durch Mäzenatentum und privates Engagement: Großzügige Schenkungen und Vermächtnisse ließen die Sammlung des Kunstvereins in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tüchtig an Fülle und Format gewinnen. So stiftete beispielsweise Senator Klugkist dem Verein seine große Dürer-Sammlung – nach wie vor eine der Säulen des weithin gerühmten Kupferstichkabinetts der Bremer Kunsthalle.

Direktor Pauli setzt auf moderne Kunst

Bald wurde auch klar, dass ein Haus mit einer Sammlung von Rang eine wissenschaftliche Leitung brauchte. Erster Direktor in diesem Sinne war Gustav Pauli (1866 bis 1938), der ab 1899 in der Bremer Kunsthalle wirkte und sie bis 1914 leitete. Geld für Ankäufe von Werken der Alten Meister war nicht da – Pauli setzte stattdessen auf zeitgenössische Strömungen, er öffnete Museum (und eben: den Verein) für die moderne Kunst. In Paulis heute geradezu legendäre Amtszeit fallen beispielsweise (damals oftmals stark umstrittene) Ankäufe von Werken Paula Modersohn-Beckers sowie der Maler Corinth, Liebermann, Manet, Monet, Pissarro, Renoir, Slevogt. Und so weiter, und so fort. Die womöglich berühmteste Erwerbung dieser Zeit: das „Mohnfeld“ von Vincent van Gogh im Jahr 1911.

Werke, die heute zentrale Bestandteile der Sammlung und oft Fixpunkte von Ausstellungsprojekten sind. Der Bremer Kunstverein übrigens hat mittlerweile mehr als 10 000 Mitglieder – so viele wie kein anderer Kunstverein in Deutschland. Den 200. Jahrestag der Gründung feiert die Kunsthalle am 14. November 2023; die Jubiläumskampagne beginnt 200 Tage zuvor, am 29. April.