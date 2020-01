„Das war eine bewusste Tötung“

Bremen - Von Steffen Koller. Es war Rache. Davon war das Bremer Landgericht überzeugt, als es am Freitag das Urteil gegen ein Paar aus Bremerhaven sprach. Wegen gemeinschaftlichen Mordes an einem 54-Jährigen verurteilte die Strafkammer eine 48-jährige Frau und ihren 57 Jahre alten Lebensgefährten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Kurz nach der Urteilsbegründung kam es zu Tumulten vor dem Verhandlungssaal.

Nach Überzeugung des Gerichts stachen Thomas N. und Stefanie R. im Mai vergangenen Jahres auf einem Supermarktparkplatz in Bremerhaven auf ihr Opfer ein. Wenige Tage zuvor soll das spätere Opfer der Frau zwischen die Beine gefasst haben. Das habe die Beweisaufnahme ergeben, sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Seifert.

Aus Wut über den mutmaßlich sexuellen Übergriff und weil der 54-Jährige „keinen Respekt“ vor dem Angeklagten gehabt habe, entschied das Duo, den Mann „abzustrafen“. Am Mittag des 8. Mai 2019 begaben sich die beiden nach einem zuvor gefassten Plan auf den Parkplatz, der als Treffpunkt der Trinkerszene bekannt sei, und griffen den Mann an.

Die Kammer ist überzeugt, dass zunächst Stefanie R. von hinten zweimal mit einem Steakmesser auf das Opfer einstach. Die Klinge traf demnach den Rücken und einen Arm des Mannes. Nach einem kurzen Gerangel, bei dem der Angeklagte zu Boden ging, stach N. ebenfalls mit einem Steakmesser zu und durchbohrte das Herz des Mannes. Einen Tag später starb der 54-Jährige im Krankenhaus.

Zwar seien beide Angeklagte zur Tatzeit „erheblich alkoholisiert“ gewesen und wiesen einen Blutalkoholwert von rund drei Promille auf, doch durch die „erhebliche Alkoholgewöhnung“ des Duos seien weder Steuerungs- noch Schuldfähigkeit aufgehoben gewesen. „Herr R. hatte das Steuer in der Hand und wusste, was er tat“, so Seifert in der Urteilsbegründung. Die Angeklagten hätten nach der Tat „ausgesprochen kontrolliert“ gewirkt und „äußerst reflektiert“ über das Geschehen berichtet, sagten Zeugen aus. Gegenüber Polizeibeamten äußerte Thomas R., er verspüre eine „gewisse Befriedigung“.

Gegen die Aussage, es habe sich um eine Spontantat gehandelt, spricht laut Gericht, dass der mutmaßlich sexuelle Übergriff bereits mehrere Tage zuvor geschehen sei und beide „ganz bewusst“ die Messer eingesteckt hätten und zum Parkplatz gingen. „Sie haben den Tatplan über mehrere Tage entwickelt. Die Tötung war von vorherein geplant“, sagte Seifert. Sollten die Anschuldigungen stimmen und das Opfer habe die Frau tatsächlich unsittlich berührt, lege dennoch ein „krasses Missverhältnis“ zwischen Aktion und Reaktion vor. Die Tötung sei durch Rache und Selbstjustiz geprägt gewesen.

Kurz nachdem der Richter die Verhandlung schloss, kam es vor dem Gerichtssaal zu Tumulten. Der Sohn des Getöteten, der als Nebenkläger dem Prozess beiwohnte, griff die Angeklagte an, riss ihr an den Haaren und schlug auf die am Boden liegende Frau ein. Wachtmeister gingen dazwischen und fixierten den Mann am Boden.

Die beiden Angeklagten wurden nach ersten Erkenntnissen unverletzt in ihre Zellen gebracht. Dem Vernehmen nach wird nun geprüft, ob gegen den Sohn des Opfers ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet wird.