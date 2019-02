Bremen - Von Alina Pleuss. „Eigentlich möchte man sich freuen, dass so viele Menschen unser Angebot annehmen. Aber das heißt eben auch, dass der Bedarf steigt“, sagt Andreas Schack, Sprecher des Malteser Hilfsdienstes, nachdenklich.

Gemeint ist der „Wohlfühlmorgen“ für Obdachlose und Bedürftige, zu dem am Wochenende mehr als 200 Gäste in die St.-Johannis-Schule (Schnoor) gekommen sind. 50 Helfer waren dabei.

Organisiert vom Aktionsbündnis des Malteser Hilfsdienstes, des Caritasverbands, der St.-Johannis-Schule und des Atlantic Grand Hotels, bot der „Wohlfühlmorgen“ obdachlosen und bedürftigen Menschen zum siebten Mal die Möglichkeit, für ein paar Stunden eine Auszeit von der Straße nehmen zu können.

Ob ein neuer Haarschnitt, der Besuch beim Arzt, ein Vorbeischauen im Zahnarztmobil vor der Tür, eine wohltuende Shiatsu-Massage oder eine warme Dusche in der ehemaligen Sakristei der Propsteigemeinde St. Johann nebenan: Neben dem alljährlichen Frühstück sowie deftigem Grünkohl-Mittagessen haben sich die Organisatoren wieder einiges einfallen lassen. Währenddessen begleiteten zwei Mitglieder der „Josie White Revival Band“ die Gäste mit Live-Musik.

„Ich finde dieses Angebot wirklich sehr gut“, erklärt einer der Gäste. Sein Name ist Peter, er ist 63 Jahre alt. Seinen Nachnamen möchte er nicht nennen. Für ihn sei es eine wunderbare Gelegenheit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, denen es ähnlich geht wie ihm.

Gebürtig kommt Peter aus Russland, seit 19 Jahren lebt er in Deutschland. „Es herrscht eine gute Energie hier. Die Helfer sind so nett, man kann tolle Gespräche führen - und sich sozusagen regenerieren“, erklärt er. Sprechen wolle man heute nicht über den Alltag als Bedürftiger, sondern einfach genießen. „Das ist wie ein Kurzurlaub hier.“

Unter den Helfern sind auch in diesem Jahr wieder jede Menge Schüler. Eine von ihnen ist Dinah-Rachel Gyebi (16) aus der zehnten Klasse der St.-Johannis-Schule. Sie unterstützt im Service, wo sie nur kann: Räumt die Teller ab, bringt Essen und fragt, ob es noch etwas sein kann. „Ich mag es, Leuten zu helfen, und bin gerne hier“, erzählt sie. In der Schule sprechen die Schüler auch über das Thema Obdachlosigkeit und wie wichtig es ist, Nächstenliebe zu zeigen.

Beim Gang durch die Schule fallen kleine Details auf, die die Atmosphäre beruhigend und gemütlich gestalten: Während Brigitte Woiczik und Petra Kirchhoff den Gästen eine professionelle Massage anbieten, leuchten Kerzen auf dem Tisch - auch eine kleine Buddha-Figur ist daneben drapiert. Im Flur gibt es die Möglichkeit, sich an einer Auswahl von Büchern zu bedienen: „Nehmen Sie doch etwas zu lesen mit“, steht auf einem Banner.

Eine Dame in der Warteschlange für die Massage erklärt: „Eigentlich wollte ich unbedingt zur Fußpflege, die hier jedes Jahr angeboten wird. Aber die fällt leider aus.“ Der Mitorganisator und Bereichsleiter für soziale Dienste beim Caritasverband, Cornelius Peters, weiß, warum: „Leider hatten wir es in diesem Jahr mit vielen Krankheitsfällen unter den Helfern zu tun.“ So auch bei der Fußpflege, die daraufhin abgesagt werden musste. „Das ist sehr schade, da gerade dieses Angebot sonst sehr gefragt ist“, ergänzt Schack. Umso mehr freuten sich die Anwesenden darüber, dass es für die medizinische Fußpflege einen Nachholtermin in den kommenden Monaten in der „Johannis-Oase“ geben soll.

Zu den Kosten der Veranstaltung verrät Schack, dass sich ein „Wohlfühlmorgen“ wie dieser bei etwa 10 000 Euro einpendelt. Ein Großteil der Kosten wurde von dem Hotel getragen. „Aber wir haben auch im Vorfeld bereits Spenden gesammelt und bekommen Gelder von weiteren Sponsoren“, sagte Schack.

Am Beispiel von Peter ist zu merken, wie wichtig die Aktion „Wohlfühlmorgen“ für die bedürftigen Menschen ist. „Ich gehe hier mit neuer Motivation raus. Das gibt Energie. Gerade die Einstellung der Helfer - sie behandeln mich mit Respekt“, erklärt er.