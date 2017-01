Eine arbeitsintensive Nacht

Einsatzkräfte ziehen Bilanz: 50 Platzverweise, einige Verletzte, zwei große Schlägereien

+ Während Silvesterfeuerwerksmüll auf der Straße liegt, fährt ein Polizeiwagen über die Wilhelm-Kaisen-Brücke. - Foto: dpa

Bremen - Von Jörg Esser. 406 Einsätze – die Silvesternacht war für die Bremer Polizei arbeitsintensiv. „Insgesamt verlief sie jedoch ohne herausragende Ereignisse“, sagte eine Sprecherin. Die Bundespolizei verhängte rund um den Bahnhof 50 Platzverweise. Auch sie spricht von einem „verhältnismäßig ruhigem Verlauf der Silvesterfeiern“. Und die Feuerwehr registrierte das „erwartet hohe Einsatzaufkommen“.

50 Platzverweise – klingt viel, ist aber vor allem ein Indiz für das schnelle Einschreiten der Bundespolizisten. „Alkoholbedingte Streitigkeiten wurden schnell unterbunden“, hieß es. Insgesamt seien die Zwischenfälle aber nicht ungewöhnlich. Schließlich haben rund 400 Personen auf dem Bahnhofsvorplatz gefeiert, darunter laut Bundespolizei viele Zuwanderer, vor allem Syrer und Afghanen. „Angesichts der vielen Menschen war es ein durchgehend friedlicher Einsatz“, sagte Holger Jureczko, Pressesprecher der Bundespolizei Bremen. Und: Es gab bislang keine Anzeigen wegen sexueller Übergriffe.

Allerdings sind mehrere Menschen durch Böller und Raketen verletzt worden. Eine 53-Jährige wurde von einem Feuerwerkskörper getroffen und zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine größere Gruppe Feierwütiger wurde von vier jungen Männern mit einer Rakete beschossen, verletzt wurde dabei aber niemand. Durch eine am Boden explodierende Rakete erlitt ein 26 Jahre alter Mann einen Hörschaden. Gegen 1.25 Uhr wurde dann ein stark alholisierter 28-Jähriger in Gewahrsam genommen, der bis auf die Unterhose entkleidet hatte. Im Bahnhof wurden neben Waffen auch verbotene Böller sichergestellt.

Die Polizei listet in ihrer Einsatzbilanz unter anderem zwei Schlägereien zwischen jeweils zwei Familien auf. In der Neustadt eskalierte eine Auseinandersetzung auf einer Party. Die Kontrahenten gingen mit Flaschen und Messern aufeinander los. „Die Täter wurden gestellt“, so die Polizeisprecherin. Eine größere Schlägerei zwischen zwei Familien in Blumenthal sei „durch Hinzuziehung der Bereitschaftspolizei beruhigt worden“.

Schließlich gab es laut Polizeisprecherin mehrere Vorfälle mit Raketen und Sprengkörpern. Ein vierjähriges Mädchen ist in der Obernstraße mit einem Böller beworfen worden. Der Sprengkörper explodierte direkt neben dem Kind, das einen leichten Schock erlitt und in einem Rettungswagen behandelt werden musste. Die Vierjährige war mit ihrer Familie in einer Fußgängerzone spazieren gegangen, als ein 16-Jähriger aus einer Gruppe junger Männer den Sprengkörper neben das Mädchen warf. Nach Angaben der Polizei hielt der Vater des Kindes den Jugendlichen so lange fest, bis ein Streifenwagen eintraf.

+ Mit einem bunten Silvesterfeuerwerk wird das neue Jahr 2017 auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke und an der Weser begrüßt. - Foto: dpa

„In Osterholz skelettierte sich ein Mann um 3 Uhr morgens seine Hand“, so die Polizei. Die schweren Verletzungen hatte er sich selbst zugefügt, weil er mit einem sogenannten Polenböller hantierte. Diese Sprengkörper haben eine bis zu dreifach höhere Sprengkraft und eine verkürzte Zündschnur. Diese Böller entsprechen laut Polizei nicht den deutschen Sicherheitsstandards und sind in Deutschland verboten. Im Laufe der Nacht seien 157 Polenböller sichergestellt worden. Immer wieder seien Einsatzkräfte mit Flaschen und Feuerwerkskörpern beworfen worden, hieß es – unter anderem bei der „obligatorischen Silvesterfeier auf der Sielwallkreuzung“.

Der Rettungsdienst rückte in der Nacht zu 200 Einsätzen aus, die Feuerwehr zudem zu 55 Lösch- und Hilfeleistungseinsätzen. Ein Dachstuhlbrand in Horn beschäftigte 30 Einsatzkräfte, die mit neun Fahrzeugen vor Ort waren. Verletzt wurde niemand.

Und für rund 400 Haushalte in Horn und Schwachhausen begannen die Silvesterfeiern mit einem zweistündigenStromausfall. Laut Versorger SWB hatte es Probleme mit einem Kabel gegeben.