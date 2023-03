Eine andere Seite von Liv: Jasna Fritzi Bauer über den neuen Bremer „Tatort“

Von: Jörg Esser

In der „Tatort“-Folge „Donuts“ ermittelt Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) in der Auto-Tuning-Szene – und wird mit der eigenen Familie konfrontiert. © Radio Bremen/Jörg Landsberg

Der neue Bremer „Tatort“ flimmert Anfang April über die Bildschirme. Wir haben mit einer der Hauptdarstellerinnen gesprochen: mit Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer.

Bremen - Ein neuer „Tatort“ aus Bremen flimmert am Sonntag, 2. April, im Ersten über die Bildschirme. „Donuts“ rückt neben der Autotuner-Szene vor allem Kommissarin Liv Moormann in den Blickpunkt. Die 34-jährige Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer spricht im Interview über die Dreharbeiten und die neuen Seiten der von ihr gespielten Hauptfigur.

Es ist Ihr vierter Bremer „Tatort“ und laut Vorschau der „bisher persönlichste Fall“ der Bremer Kommissarin Liv Moormann in ihrer alten Heimat Bremerhaven. Sie lernen Liv und die Zuschauer lernen Liv also von einer neuen Seite kennen?

Die Seite ist ein bisschen neu, ein bisschen anders. Liv ist in diesem „Tatort“ Teil ihrer Familie. Da spielen Unverständnis, Schuld, Traurigkeit eine wichtige Rolle. Es ist für Liv ein neuer Anfang. Aber sie trifft auch ihren alten Kollegen wieder. Es ist nicht alles schlecht.

Ist „Donuts“ Ihr bisher bester „Tatort“?

Das weiß ich nicht. Es ist einer, der mir viel Spaß gemacht hat. Der vorige „Tatort“ war aus meiner Sicht sehenswert. Dieser gefällt mir auch sehr gut. Er ist etwas anders. Und actionreich. Auf die Zuschauer wartet jedenfalls eine spannende Episode.

Sie sind mit Dar Salim als Mads Andersen und Luise Wolfram in der Rolle der Linda Selb als Dreier-Team angetreten. Der Kollege Mads Andersen spielt nur noch eine Nebenrolle...

Dar war mit anderen Projekten beschäftigt. Und außerdem ist in diesem Film meine Figur so präsent, dass nicht mehr viel Platz für die anderen ist. Da auch Linda noch in einem anderen Projekt steckte, hat es sich so ergeben, dass vor allem Livs Geschichte erzählt wird. Das Konzept mit dem Dreier-Team ist auch so angelegt, dass man mal einen rauslassen kann.

Der „Tatort“ spielt in Bremerhaven und dort unter anderem auf dem Autoterminal. Eine interessante Kulisse?

Das ist schon spannend, in so einen Hochsicherheitstrakt eingeschleust zu werden. Man sieht, wie riesig das Gelände ist. Es ist schon aufregend, dort zu spielen. Auch, weil wir vor allem nachts gedreht haben. Ja, das war schon cool, dort mal hinter die Kulissen zu gucken.

Ist die nächste „Tatort“-Folge schon im Kasten?

Nein. Wir drehen im Sommer und im späten Herbst zwei neue Folgen.

Wo sind Sie sonst im Fernsehen zu sehen?

Aktuell bei „Wer stiehlt mir die Show?“ auf Pro Sieben mit Joko Winterscheidt sowie Sido und Bill Kaulitz.

„Donuts“: Ermittlungen in der Auto-Tuning-Szene

Der nächste „Tatort“ von Radio Bremen ist am Sonntag, 2. April, um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen. Die Episode heißt „Donuts“ und spielt vor allem in Bremerhaven, auf dem Autoterminal, einem der größten Autoumschlaghäfen Europas. Dort wird eine Leiche gefunden – der Bereichsleiter der Fahrer liegt tot im Kofferraum eines Autos.



Das Bremer Ermittlerteam mit Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) nimmt die Ermittlungen auf und wird vom Bremerhavener Kollegen Robert Petersen (Patrick Güldenberg) unterstützt. Dabei stoßen sie auf Marie (Luisa Böse), Gheorghe Rusu (Adrian But) und Oleg Rusu (Jonas Halbfas). Die drei Autotuner lassen heimlich Wagen für nächtliche Rennen mitgehen, messen sich beim „Donutsdrehen“, wenn das Auto mit qualmenden Reifen im Kreis schlingert.



Liv Moormann ist schnell mittendrin in der Autotuning-Szene – „und als gebürtige Bremerhavenerin begegnet sie nicht nur vergessenen Freunden, sondern wird auch mit der eigenen Familie konfrontiert“, heißt es.



Gedreht wurde die „Tatort“-Folge im Juli und August 2022 in Bremerhaven, Bremen und Umgebung. Regie in dem Krimi führt Sebastian Ko.