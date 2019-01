Einbrüche in den Fischereierträgen

Einsatz eines Planktonnetzes auf dem deutschen Forschungsschiff „Meteor“ im Atlantik. Das Leibniz-Zentrum in Bremen koordiniert jetzt ein Verbundprojekt in Deutschland, Namibia und Südafrika. Foto: ekau/ZMT

Bremen – Das Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) in Bremen koordiniert das neue Verbundprojekt „Traffic“, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung für drei Jahre mit rund 1,6 Millionen Euro gefördert wird.

Wissenschaftler aus insgesamt neun Forschungsinstitutionen in Deutschland und dem südlichen Afrika werden die Folgen der globalen Umweltveränderungen auf das nördliche und südliche Auftriebsgebiet des Benguela-Stroms und die Küstenfischerei in Namibia und Südafrika untersuchen, teilte das ZMT mit.

Das Auftriebsgebiet des Benguela-Stroms vor der südlichen Westküste Afrikas gilt als eines der weltweit produktivsten marinen Ökosysteme, so eine ZMT-Sprecherin. Für die Küstenbewohner der angrenzenden Länder Angola, Namibia und Südafrika sei der Fischfang eine lebenswichtige Einnahmequelle. In den vergangenen Jahrzehnten seien die Anlandungen in der Region jedoch stark zurückgegangen: von rund fünf Millionen Tonnen am Ende der 60er Jahre auf heute etwa 1,7 Millionen Tonnen.

„Die Fischer der Benguela-Region klagen über stetig sinkende Erträge, die aber nicht allein auf Überfischung zurückzuführen sind, denn das Fischereimanagement in Namibia und Südafrika ist heute recht effektiv“, sagt Dr. Werner Ekau, Fischereibiologie am ZMT und Koordinator des Verbundprojekts. „In den vergangenen Jahrzehnten haben globale Umweltveränderungen, wie steigende Wassertemperaturen und sinkender Sauerstoffgehalt, auch die Ökosystemdienstleistungen im Südostatlantik stark beeinflusst, mit unterschiedlichen Konsequenzen für das nördliche und das südliche Benguela-Auftriebssystem“, so Ekau. Nicht nur die Fischerei leide darunter, auch die CO2-Aufnahme werde durch diese Veränderungen beeinträchtigt.

Die Forscher in Deutschland, Namibia und Südafrika haben sich zum Ziel gesetzt, mehr über die Gründe für die Einbrüche in den Fischereierträgen im nördlichen Benguela-Strom herauszufinden und die einschneidenden Veränderungen im südlichen Teil des Auftriebsgebietes zu verstehen. „Die komplexen Prozesse im Benguela-Strom werden insbesondere durch die Winde, den Auftrieb und die Stärke der Wasserströmungen beeinflusst“, sagt Ekau.

Die Ursachen für diese Entwicklungen aufzuspüren und zu verstehen, sei nicht nur für die Wissenschaft von Bedeutung. Auch für das zukünftige Fischereimanagement sei es entscheidend, die wesentlichen Prozesse und begrenzenden Faktoren im Benguela-Auftriebssystem nachvollziehen zu können.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen daher laut Ekau auch in ein nachhaltiges Ökosystem-Management in der Region einbezogen werden. gn