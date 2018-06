Polizeihund Brisko verängstigt Einbrecher so sehr, dass er um Hilfe schreit

Bremen - Polizei-Diensthund Brisko stellte am frühen Samstagmorgen in Huchting einen Einbrecher auf frischer Tat. Polizisten konnten den 32 Jahre alten Intensivtäter anschließend widerstandslos festnehmen. Vorher schrie er noch um Hilfe, als Brisko laut bellend vor ihm stand.

Der 32-Jährige war gegen 4.15 Uhr in ein Blumengeschäft an der Kirchhuchtinger Landstraße eingebrochen. Einsatzkräfte der Polizei umstellten das Gelände und Brisko wurde auf die Suche geschickt. Die Beamten kündigten den Einsatz des Hundes an: „Polizei. Kommen Sie raus oder der Diensthund wird eingesetzt.“

Der Einbrecher flüchtete in die sich nach hinten anschließende Gärtnerei, teilt die Polizei mit. Bellend stellte Brisko den Einbrecher schließlich auf einer Fensterbank. Dort hatte er sich hinter Rolltischen, Blumentöpfen und großen Sträuchern vor dem „Zugriff“ des Diensthundes verbarrikadiert. Gleichzeitig warf er mit Blumentöpfen nach dem Diensthund und schrie laut um Hilfe. Anschließend sprang der Eindringling über die Tische, flüchtete noch kurz durch eine Hintertür nach draußen und lief dort postierten Polizisten in die Arme.

Der 32 Jahre alte Intensivtäter wurde festgenommen. Er hatte einen kleinen Bargeldbetrag und Schmuck aus dem Geschäft gestohlen. Die Sachen wurden als Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen wegen schweren Einbruchdiebstahls dauern an.