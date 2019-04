Einbrecher klaut Sekt, Pralinen und Blume aus Doppelhaushälfte

Ein Einbrecher hat in Bremen Sekt, Pralinen und eine Blume aus einem Haus geklaut. Ob dem 51-Jährigen wohl noch das passende Ostergeschenk für seine Liebste fehlte?

Bremen - Der 51 Jahre alte Einbrecher schlug am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Haustürscheibe einer Doppelhaushälfte an der Rockwinkeler Landstraße in Oberneuland ein.

Im Haus schnappte er sich mehrere Sektflaschen, Pralinen und eine Blume. Danach flüchtete er zu Fuß, ein Nachbar beobachtete das Szenario und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte konnten den Einbrecher mit der Beute wenige Minuten später stellen und mit zur Wache nehmen. Gegen den 51 Jahre alten Bremer wird nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahl ermittelt, teilt die Polizei mit.

